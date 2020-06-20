2020-06-20T19:03:22+03:00
Общество

Исторические знамена и легендарные танки: Как прошла генеральная репетиция Парада Победы 2020 в Санкт-Петербурге

В сводной тренировке на Дворцовой приняли участие около 4,5 тысяч человек [фото, видео]
Полина ЖУКОВА
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Генеральная репетиция Парада Победы 2020 прошла в Санкт-Петербурге.Генеральная репетиция Парада Победы 2020 прошла в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 20 июня на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Само торжественное шествие состоится 24 июня. Сводная же тренировка – настоящая копия предстоящего события, ведь все участники наконец-то собрались вместе.

В тренировке участвовала авиация. Фото: Артем КИЛЬКИН

В тренировке участвовала авиация.Фото: Артем КИЛЬКИН

В репетиции приняли участие около 4,5 тысяч человек – от военных до курсантов и юнармейцев. Парадные расчеты пронесли исторические знамена. Следом за пешей колонной вышла механизированная.

Военная техника прошла по Дворцовой на репетиции Парада Победы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Военная техника прошла по Дворцовой на репетиции Парада Победы.Фото: Артем КИЛЬКИН

По Дворцовой площади прошли больше ста единиц техники – и исторической, и современной. Конечно, не обошлось без легендарного танка Т-34. Кроме того, отрепетировали шествие боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и множество другой техники.

Исторические знамена пронесли на сводной репетиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Исторические знамена пронесли на сводной репетиции.Фото: Артем КИЛЬКИН

А в небе над Северной столицей показали себя экипажи 30 воздушных судов. В том числе вертолетов Ми-26, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Участвовать в параде на Двороыой будут около 4,5 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участвовать в параде на Двороыой будут около 4,5 тысяч человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

На парад Победы в Петербурге 24 июня приглашены 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда. Остальные горожане могут увидеть парад в трансляции, поскольку массовые мероприятия в городе запрещены из-за коронавируса.

Историческая и современная боевая техника будет представлена на параде Победы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Историческая и современная боевая техника будет представлена на параде Победы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сводная репетиция со всеми участниками Парада Победы состоялась 20 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сводная репетиция со всеми участниками Парада Победы состоялась 20 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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