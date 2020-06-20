Рассадка в шахматном порядке и никаких букетов: Медработники стали первыми зрителями в Мариинском театре после трехмесячного перерыва

В субботу, 20 июня, состоялся первый живой концерт, после трехмесячного перерыва. Это массовое мероприятие на новой сцене Мариинского театр было официально разрешено Смольным, как тестовое. Приурочено оно к музыкальному фестивалю «Звезды белых ночей», который в этом году полноценно состояться не может. Посвятили его Дню медицинского работника, отмечаемого 21 июня.

Поэтому первыми зрителями театра стали медработники. Перед театром выстроилась большая очередь. В здание пропускали по одному-два человека на дистанции друг от друга. При входе всем измерили температуру. Все по правилам Роспотребнадзора.

Губернатор Александр Беглов и худрук Мариинки Валерий Гергиев поприветствовали зрителей. Фото: gov.spb.ru

- Очень хотелось сюда попасть, потому что давно все закрыто. Соскучилась по театру. Давно мечтали послушать вживую классическую музыку, порадоваться чему-то. Потому что, когда вокруг такая обстановка, хочется отвлечься. Спасибо, что нас пригласили накануне Дня медика. Это очень почетно и приятно, - рассказала фельдшер-лаборант из Покровской больницы Натальинцева Елена Михайловна.

- Когда живешь в Санкт-Петербурге и можешь часто посещать театры, поневоле перестаешь это ценить. Не отдаешь себе отчет, насколько это все важно для человека,- добавляет ректор Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Сергей Анатольевич Сайганов. - Я за эти месяцы ограничительных мероприятий, так соскучился по концертам, по хорошей музыке и по общению с людьми, что сегодня, когда я сюда ехал подумалось: «А не сплю ли я вообще». Потом у видел рядом маску, перчатки, понял, что не сплю. Этот концерт архи важен. Потому что медработники долгое время находились в огромном напряжении и до сих пор находятся. Спасибо за такой праздник Мариинке. Хочу всех поздравить и пожелать здоровья.

Концерт дали в преддверии Дня медработника. Фото: gov.spb.ru

В Мариинский запустили 500 человек. Именно такое количество кресел было решено заполнить в зрительном зале на 1830 мест. Меньше третьей части. Да и посадка была в шахматном порядке. При этом не отменялось и строгое соблюдение всех необходимых санитарных норм — перчатки, маски, дистанция, цветы под запретом. Музыканты, певцы и дирижер тоже разместились друг от друга на безопасном расстоянии. Плюс ко всему все артисты и сотрудники театра, которые задействованы в проведении концерта, заранее прошли тестирование.

Перед началом на сцену вышел губернатор Александр Беглов. Он высказал слова благодарности врачам и объявил минуту молчания.

- Этот день войдет в историю Петербурга. Никто не ожидал, что жизнь так изменится, - сказал он. - До сих пор до конца не известно, как бороться с этой эпидемией. Но за это время вы все служили городу, служили его жителям. Это вы оставляли семьи, уходя в обсерваторы, учились надевать чумные костюмы, ходили в красную зону. Конечно, к большому сожалению, многие расплатились жизнью, спасая жизни других. Я прошу вас почтить их память минутой молчания.

За несколько часов до начала этого концерта дирижер Валерий Гергиев записал видеообращение к зрителям. Он сообщил, что в программе прозвучат только те произведения, над которыми артисты потрудились во время карантина. То есть они не будут исполнять то, что хорошо знают. Оперные звезды в сопровождении Симфонического оркестра исполнят незнакомые ранее для себя партии. В частности арии из опер Джоаккино Россини, Умберто Джордано, Амилькаре Понкьелли, Рихарда Вагнера, Джакомо Пуччини, Лео Делиба и других композиторов.

- Очень необычные времена, - сказал Валерий Абисалович. - Мы три месяца не репетировали, не выступали на сценах Мариинского театра и не гастролировали. Работали удаленно ВКонтакте. Мы с нетерпением ждали возможности вместе помузицировать и встретится с нашей любимой публикой. Но мы ни на один день не прекращали общения с вами. Огромное количество людей, начиная с 19 марта, внимали нашим трансляциям. Я даже не ожидал, что 84 миллиона зрителей посмотрят наши спектакли, балеты, концерты.

Дирижер также высказал огромную благодарность врачам, сообщив, что в коллективе театра есть несколько пострадавших коллег, судьба которых всех беспокоит.

В 20:00 в Мариинке пройдет второй концерт, его могут посетить горожане по билетам. Соблюдение санитарных правил прежнее. Трансляцию смотрите тут.