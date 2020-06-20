ЦСКА - Зенит 20 июня 2020: обзор матча, итоговый счет, голы

Матч двух лидеров чемпионата — ЦСКА и «Зенита» - начался с очень трогательного момента! Футболисты «Зенита» вышли на поле в футболках с изображением врачей, которые погибли, спасая жизнь пациентов во время борьбы с коронавирусом.

Также в середине первого тайма игру прервали, чтобы еще футболисты и болельщики поблагодарили аплодисментами медиков, которые все эти дни боролись за жизнь и здоровье россиян!

ЦСКА - Зенит. 0:1. Бранислав Иванович, Тинькофф РПЛ, 23 тур 20.06.2020.Зенит открывает счет в матче

Большинство специалистов предрекали острожную, оборонительную игру. Но матч начался без всякой разведки.

Первая же атака зенитовцев завершилась голом. Короткий розыгрыш с углового завершилась ударом головой капитана команды Ивановича.

ЦСКА - Зенит. 0:2. Филипе Малком , Тинькофф РПЛ, 23 тур 20.06.2020.Зенит удваивает преимущество

Оборона армейцев не успела прийти в себя, когда Малком забил второй гол. Успехом завершилась атака в пару касаний, которую завершил бразилец.

Игроки ЦСКА вместе с болельщиками москвичей, которые на 10 процентов заполнили «ВЭБ Арену», оказались в шоке.

Выйти из этого состояния удалось только в самой концовке, когда Обляков «облизал» перекладину, а Чалов не попал в пустые ворота с трех попыток.

Но концовка вновь оказалась за «Зенитом». Вместе со свистком на перерыв Малком делает дубль, доведя счет до разгромного — 3:0!

ЦСКА - Зенит. 0:3. Филипе Малком, Тинькофф РПЛ, 23 тур 20.06.2020.Малком оформляет дубль в ворота ЦСКА

Второй тайм

Что оставалось в такой ситуации игрокам ЦСКА. Наставник армейцев Виктор Гончаренко дал призыв своим футболистам атаковать крупными силами — терять все равно было уже нечего!

Игроки услышали пожелание тренера и с первой минуты второго тайма обложили ворота голкипера «Зенита» Лунева. Впрочем, большинство их атак вязло в оборонительных редутах петербуржцев. Можно выделить только удар с разворота Чалова, когда мяч разошелся в сантиметрах от перекладины.

Подопечные Семака старались не рисковать, но при этом использовали любой шанс для контрвыпада. Правда, с уходом Малкома пыл зенитовцев несколько угас, хотя еще пару моментов увеличить разрыв они имели. А в добавленное время Дриусси, который вышел на замену вместо Малкома, с пенальти поставил точку — 4:0!

Следующий матч зентовцы проведут в пятницу, 26 июня на своем поле против самарских «Крыльев Советов» - команды, чьи финансы поют романсы. ЦСКА ждет дерби с московским «Динамо» в субботу.

Чемпионат РПЛ. 19-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 Иванович (2), 0:2 Малком (9), 0:3 Малком (45+2), 0:4 Дриусси (пенальти, 90+4)

Состав ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Тикнизян, 84), Васин(Марадишвили, 46), Карпов, Дивеев, Набабкин (Магнуссон, 46,), Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 65), Чалов

Состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас, Оздоев, Кузяев (Ерохин, 62), Барриос (Ригони, 90), Дзюба (Мусаев, 90), Азмун (Сутормин, 74), Малком (Дриусси, 61)

Предупреждения: Дивеев (5), Обляков (10), Оздоев (50), Ерохин (81)

Удаления: Карпов (89)

20 июня. Москва. «ВЭБ Арена». 3016 зрителей.