2020-06-21T11:35:27+03:00
Общество

Владимир Путин наградил главврача Покровской больницы званием Героя Труда

Марина Бахолдина одна из пяти медиков, которую президент удостоил высшей наградой
Роман ЛЯЛИН
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Марина Бахолдина награждена за борьбу с коронавирусомМарина Бахолдина награждена за борьбу с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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Главный врач Покровской больницы в Санкт-Петербурге Марина Бахолдина удостоена звания Героя Труда. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Медик из Северной столицы стала одной из пяти врачей, которые удостоились высшей награды.

- За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, - говорится в указе президента России.

Кроме Марии Бахолдиной награды удостоились три врача из Москвы и один из Нижнего Новгорода. Среди награжденных есть и главврач Коммунарки Денис Проценко.

Марину Бахолдину назначили главным врачом больницы в 2007 году. Она с красным дипломом окончила Первый Ленинградский Медицинский Институт имени И.П. Павлова. Пошла в профессию по стопам своей сестры. По специальности Марина Бахолдина была неврологом. В 1992 года начала работать лечащим врачом, затем стала заведующей отделением.

- Символичной для меня стала дата 31 декабря, в этот день мы все ждем чудес и подарков, моим главным подарком 31 декабря 1999 года стало назначение на должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе в Покровской больнице, - рассказывала Марина Бахолдина.

По ее словам, стать врачом она решила, потому что "просто хотела помогать людям".

ИСТОЧНИК KP.RU

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