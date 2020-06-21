Водитель Audi устроил массовую аварию с автобусом в Санкт-Петербурге: один погиб, шестеро пострадали

Массовая авария произошла на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. Водитель Ауди вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом и иномаркой "Ситроен". От мощного удара маршрутку отбросило в попутный "Шевроле".

- Водитель и четверо пассажиров маршрутного такси получили травмы средней степени тяжести, - рассказывают в ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пассажир "Ситроен" получил тяжелые травмы.

Пассажиры автобуса разбили носы Фото: vk.com/spb_today

Сам водитель "Ауди" скончался на месте происшествия. Сейчас все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД. Чтобы извлечь всех пассажиров из искореженных авто понадобилась помощь спасателей.

- Пожарно-спасательные подразделения извлекли двух человек из легковых автомобилей, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Массовая авария произошла из-за водителя Ауди Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, виновник аварии ехал на большой скорости.

- Врезались прямо передо мной, - рассказывает очевидец Тимур. - Мужик вылетел на встречку, впечатался в маршрутку, его откинуло назад, он влетел в остальных. С серьезными травмами только виновник. Еще женщина в шоке и без сознания, у нее подушка хорошо сработала, но травм на ней не увидел. Пару ребят из маршрутки разбили лоб и нос.