Губернатор Санкт-Петербурге рассказал о скором снятии всех ограничений в городе

Санкт-Петербург в скором времени вернется к обычной жизни. Об этом на своей странице рассказал губернатор Александр Беглов. Первые послабления наступят уже 22 июня. Заработают санатории и каршеринг. Главное правило - продолжать соблюдать все меры профилактики.

- Основное требование для начала работы и к тем, и к другим – обеспечить безопасность людей, - пояснил Беглов. - Арендуемые автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию. Санатории начнут прием только по медицинским показаниям – на основании заключения врачебной комиссии. Работаем с Роспотребнадзором над снятием других ограничений.

Губернатор пообещал в скором времени полное снятие всех ограничений Фото: Александр БЕГЛОВ

Несмотря на улучшающуюся ситуацию с коронавирусом, в городе до сих пор число заболевших выше количества выздоровевших. Поэтому, по словам губернатора, приходится балансировать между удобством и безопасностью.

Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" пообещал почти полное снятие ограничений в ближайшее время. Губернатор опубликовал табличку, в котором перечислил все послабления, которые нам ждут.

- В скором времени возобновят работу организации общественного питания в полном объеме, - пообещал градоначальник. А это кафе, рестораны, столовые.

Также возобновят работу музеи, выставки, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки и другие объекты развлечений.

Откроются магазины в торговых центрах, а также те, у кого площадь зала более 400 квадратных метров. Также заработают бассейны, фитнес-центры и физкультурно-спортивные организации.

Также в ближайшее время можно будет сходить в стоматологию, в сады, в парки, скверы и на спортивную площадку.

Точная дата снятия этих ограничений пока не называется.