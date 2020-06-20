2020-06-21T14:32:15+03:00
Общество

Интроверт и затворник: почему сын Виктора Цоя оказался так не похож на отца

21 июня великому музыканту и лидеру группы «Кино» исполнилось бы 58 лет [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Александр Цой - музыкант, создатель творческого проекта "Ронин".Александр Цой - музыкант, создатель творческого проекта "Ронин".Фото: Никита СКОПИН
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Александр Цой, сын легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, в «публичное пространство» вышел не так давно. Свое первое подробное интервью он дал только в 2012-м году, а до этого на протяжении нескольких лет скрывался от внимания общества под символическим псевдонимом «Молчанов». О том, как нелегко далось ему выстраивание собственной жизни после гибели знаменитого отца, и почему он вырос таким не похожим на него - компанейского и общительного парня, Александр откровенно рассказал «КП-Санкт-Петербург».

- Был отрезок жизни, когда я был сыном Виктора Цоя, - признался музыкант. -Пока была жива мама, и мы вместе занимались каким-то продвижением, промоушеном и так далее. Но когда мне было двадцать, мама умерла. И мне понадобилось время, чтобы все это переосмыслить и заново собрать себя в этой картине мира. Понять, что я сам из себя представляю — не как сын, а как самостоятельный творческий человек.

Этот период, по словам Цоя-младшего, оказался долгим — он растянулся на целых восемь лет.

Виктор Цой погиб, когда Александру было всего пять лет. Фото: пересъемка Тимура Ханова

Виктор Цой погиб, когда Александру было всего пять лет. Фото: пересъемка Тимура Ханова

- Мне нужно было отключить это «паразитное», праздное внимание со стороны,- объяснил музыкант. - Ну, знаете, в духе «а что там делает сын вот этой вот знаменитости?». Понять, что я сам могу предложить людям. И когда я начал это понимать, я смог вернуться. Это элемент взросления, становления, я полагаю.

Впрочем, прятки от мира явно наложили отпечаток и на самосознание Александра и на его музыкальный стиль: так, в интервью нашему изданию он рассказал, что ему комфортнее все делать самому. Так, недавно он совершенно один записал песню «Ртуть».

- Для меня это проверенный творческий метод, - рассказал музыкант. - Первый альбом моей группы «Ронин» так и был записан — полностью в одно лицо. Мне так удобнее. Я сижу дома и спокойно могу ковырять свое произведение до тех пор , пока не буду уверен, что оно полностью соответствует тому, что я хочу сделать . Наверное, у меня такая организация — психическая или творческая —что мне классно одному. Благо, сейчас технологии позволяют все делать в домашних условиях без потери качества. Правда, я понемногу стараюсь от этого отходить, но помешал коронавирус.

Виктор Цой собирал стадионы и был душой компании. Фото: пересъемка Тимура Ханова

Виктор Цой собирал стадионы и был душой компании. Фото: пересъемка Тимура Ханова

Помимо сольной деятельности Александр вместе с экс-участниками «Кино» занят проектом «Симфоническое КИНО», в котором песни легендарной и любимой миллионами группы звучат в окрестровой аранжировке.

По словам отца Виктора Цоя Роберта, в том, что сын оказался настолько не похож на отца - компанейского парня, на пике славы собиравшего стадионы - виноваты журналисты.

- Когда Витя умер, вы не представляете, что началось, - посетовал Роберт Максимович. - Вашему брату ведь все равно. Сашу с мамой постоянно дёргал пресса, всем хотелось чтобы они что-то сказали что-то прокомментировали. Караулили у подъезда с камерами, звонили. В таких условиях неудивительно что человеку в какой-то момент захотелось всех послать подальше.

К слову, по словам отца знаменитости, сам Виктор Цой к своим дням рождения как к какому-то особому празднику никогда не относился и отмечать предпочитал в кругу близких друзей.

-Когда он стал известным и начал ездить по гастролям, мы особо и не общались, - вспоминает наш собеседник. - Но зато на день рождения всегда созванивались. Я отправлял ему открытки.

По словам отца Виктора Цоя Роберта, после гибели музыканта Александру с мамой буквально не давали прохода журналисты. Фото: пересъемка Тимура Ханова

По словам отца Виктора Цоя Роберта, после гибели музыканта Александру с мамой буквально не давали прохода журналисты. Фото: пересъемка Тимура Ханова

Сейчас, спустя столько лет, Роберт Максимович тоже не забывает о дне рождения сына. Только ощущение праздника и счастья сменила горькая тоска.

- С утра я уже побывал на кладбище, пообщался с участниками "Кино", - рассказал мужчина "Комсомолке". - Сейчас вот на рыбалку хочу съездить. Спасибо вам за звонок, но не отвлекайте меня больше, пожалуйста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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