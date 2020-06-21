2020-06-21T17:13:30+03:00
Звезды

Павел Прилучный с детьми вместо морского курорта загорает на Финском заливе

Звезду «Мажора» потрясло количество мусора на пляжах Петербурга
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Павел Прилучный приехал на отдых в Санкт-ПетербургПавел Прилучный приехал на отдых в Санкт-ПетербургФото: Михаил ФРОЛОВ
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Актер Павел Прилучный несколько дней подряд делится с поклонниками в Instagram живописными фотографиями и видео из окрестностей Санкт-Петербурга. Большая часть съемки сделана на Финском заливе, на пляжах и непосредственно на воде. В Северную столицу артист прилетел не один. В творческой командировке его сопровождают дети от Агаты Муцениеце, с которой он официально развелся на прошлой неделе. Бывшая супруга не стала ограничивать общения сына и дочери с отцом.

Несколько дней назад, после карантина возобновились съемки нового фильма Тимура Бекмамбетова о жизни советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, где Павел задействован в главной роли.

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Павел Прилучный с детьми отдыхает на Финском заливе
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Артист берет с собой на съемочную площадку семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию, чтобы дети не скучали. А в свободное время катает их на катере и загорает на пляже.

Единственное, что омрачает прекрасное времяпрепровождение звезды «Мажора» в компании своих наследников – это количество мусора на пляжах Петербурга. Прилучный почти никогда не комментирует опубликованные фотографии. В большинстве случаев он высказывается односложными предложениями вроде: «Картина маслом». Но в одном из постов артиста прорвало.

Дорогие друзья! Убирайте за собой мусор с пляжей! Давайте попробуем, придя на пляж, очистить хотя бы четыре квадратных метра вокруг себя. Если каждый так сделает, то пляж будет чистым, и не нужно будет ездить за рубеж, для чистого моря, - попросил он.

Поклонницы обомлели: «Правильные слова, а то люди сами загрязняют все. Неужели сложно убрать за собой?», «Золотые слова, Павел! Вы - красавчик», «Пришла, увидела, забыла, что хотела», - написали они в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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