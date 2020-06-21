Сохранить культурное наследие Петербурга - это наша обязанность

Начнем с того, что многообразие этнического состава населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области настолько велико, что даже нет точных цифр. Город своей многонациональностью обязан искусственному происхождению - сюда во все времена стекались из других краев различных дел мастера. В итоге в нем соединились культура, искусство и традиции многих национальностей, людей, принадлежавших к разным народам и этническим группам, отличающимся друг от друга нравами, обычаями, религиями. Сегодня народов водь, ижора, вепсы, тихвинские карелы и ингерманландские финны осталось совсем немного, но к сохранению их культуры, истории и традиций власти относятся с большим вниманием - устраивают праздники, открывают музеи. Ежегодно 9 августа отмечается День коренных народов, который наполнен для жителей пригородов Петербурга особым значением. Именно об этом аспекте одна из поправок в Конституцию РФ.

МНЕНИЯ

Зоя ЧАЛОВА, директор Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского:

- Мне очень нравятся слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Культурой должно быть пропитано все, начиная от самых простых людей, заканчивая самыми большими чиновниками». Он писал, что культура России - наше драгоценное достояние, наше наследие. Это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения - народом, нацией. Эти поправки очень важны для страны. Сохранить культурное наследие для потомков - это наша обязанность. Думаю, вы согласитесь, что поправка влечет за собой право народа заниматься культурой и иметь к ней абсолютно свободный доступ. Кроме того, культуре в целом предоставляется защита государства. Что касается библиотечного дела, снова обращусь к Лихачеву. Он говорил так: «Может погибнуть все, но если сохранятся библиотеки, сохранится и культура».

Сергей ШУБ, директор театра-фестиваля «Балтийский дом»:

- В первую очередь мне бы хотелось обратить внимание на позиции, связанные с русским языком как языком государствообразующего народа, гарантирующие всем народам права на сохранение родного языка и создающие условия для его изучения и развития. Следовательно, и для развития национальной культуры, а значит, культуры Российской Федерации. И, конечно же, для развития театра. Во всех республиках нашей страны творчески интересно работают национальные театры. За каждым из них стоит пласт национальной культуры, национального языка, которые и добавляют нашей стране самобытность, обогащают ее как Федерацию. При этом в равной степени там сохраняются и русские театры. И это реальное подтверждение той многонациональной политики, которая сегодня будет закреплена в виде поправок в главном конституционном акте России. Кроме того, в поправках поднимается очень важная тема: поддержка государством соотечественников, проживающих за рубежом. Наш фестиваль «Встречи в России» как раз объединяет русскоязычные театры из других стран, которые сегодня поддерживают, сохраняют и русский язык, и русскую культуру, и русскую традицию. Уже более двадцати лет благодаря слаженной работе нашей команды со всего мира в Санкт-Петербург приезжают все новые и новые коллективы. Для нас эта поправка в Конституцию очень важна, как будто мы ее сами придумали!

Олег МАНОВ, член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов:

- Историческая застройка Петербурга - это, безусловно, бесценное наследие, которое необходимо сохранить. Гости города и сами жители очень консервативно относятся к его облику и зачастую выступают против каких-либо новшеств. Несмотря на это, мегаполис растет и изменяется. Очень важно принятие жителями и гостями города той мысли, что время не стоит на месте, появляются новые технологии и материалы, позволяющие вытащить архитектуру из состояния застоя и сделать ее более разнообразной. Такие объекты, как «Экспофорум» или «Лахта Центр», расположенные не в исторической части города, могут стать своеобразными маяками, которые необходимо донаращивать и развивать. Молодые и креативные архитекторы изучают опыт других стран, проектируют и строят в других городах России и вносят в преобразование Санкт-Петербурга свою лепту, однако необходимо, чтобы запрос на свежие веяния шел не только от них, но и от государства. Петербургу этого очень не хватает для активного развития.

Как говорил Лихачев: «Может погибнуть все, но если сохранятся библиотеки, сохранится и культура».Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Какие поправки коснутся культуры?

Ст. 67: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Ст. 68: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации... Культура в Российской Федерации, является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».

Ст. 69: «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Станислав ЕРОМЕЕВ, ректор ЛГУ имени Пушкина: «Логично, что у власти должны быть патриоты»

- В обществе появились запросы на изменения во многих областях жизни, в том числе и в создании эффективного корпуса управленцев. Они должны быть компетентны, образованы, служить на благо страны и четко понимать, какие обязанности их ждут и в том числе какие ограничения. У меня как раз не возникло никаких вопросов по поводу этой поправки, тут все логично. Российские чиновники не могут работать на интересы иностранных государств, не могут преследовать никаких других целей, кроме целей, направленных на решение задач развития России и повышения благосостояния ее жителей. Им запрещается иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках. Причем ограничения распространяются на всех: начиная от высших должностных лиц государства и заканчивая чиновниками на местах.

КАКИЕ ПОПРАВКИ КОСНУТСЯ ГОССЛУЖБЫ?

Ограничения устанавливаются для:

ст. 77 - высших должностных лиц субъектов Российской Федерации

ст. 78 - руководителей федеральных государственных органов

ст. 81 - президента Российской Федерации

ст. 95 - сенаторов Российской Федерации

ст. 97 - депутатов Государственной думы

ст. 103 - уполномоченного по правам человека

ст. 110 - председателя правительства Российской Федерации, заместителей председателя правительства Российской Федерации, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти

ст. 119 - судей судов Российской Федерации

ст. 129 - прокуроров.