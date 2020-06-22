2020-06-22T13:48:53+03:00
Звезды

Светлана Крючкова: «Лучший подарок на юбилей – здоровье себе и близким»

Сегодня любимая актриса театра и кино отмечает 70-летие [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Светлана Крючкова и Нонна Мордюкова в фильме «Родня».Светлана Крючкова и Нонна Мордюкова в фильме «Родня».Фото: кадр из фильма
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Светлана Крючкова – Народная артистка РСФСР, о чем сама она упоминать не любит, и просто любимая советская и российская актриса театра и кино – отмечает юбилей: сегодня, 22 июня, Светлане Николаевне исполняется 70 лет.

– Отмечать буду вечером в прямом эфире «Открытой студии» (передача на 78 канале. – Прим. ред.): на телевиденье пригласили меня и моего сына, – призналась «Комсомолке» артистка. – Сегодня начнут показывать и «Монолог в четырех частях» по «Культуре».

Звезду телеэкранов и БДТ имени Товстоногова, кроме «Комсомолки», уже поздравили артистка, вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина; актриса, соседка Крючковой по гримерной Нина Усатова; актер БДТ Геннадий Богачев, музыкант Олег Митяев, артист Игорь Скляр. Позвонили имениннице и из Дивеева, где находится православный женский монастырь, и из приемной Валентины Матвиенко, которая поздравила артистку лично.

– Кто только ни позвонил – и все поздравляют! Это очень приятно, – улыбается артистка.

– Светлана Николаевна, а что Вы бы хотели получить на день рождения больше всего?

– Лучший подарок – здоровье себе и своим близким. И удача. Больше ничего не хочу. Ниночка Усатова гениально сказала: «Эверестов мы уже с тобой брать не будет, не надо нам этого: подумаем немножко о себе». И это правильно.

«Комсомольская правда» от всей души поздравляет Светлану Крючкову с юбилеем!

Светлана Крючкова - королева перевоплощений.У знаменитой актрисы юбилей!

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22 июня отмечает 70-летие народная артистка РСФСР Светлана Крючкова. Своей яркой карьерой она подтверждает один из величайших парадоксов советского кино, в котором, чтобы стать звездой, совсем необязательно было играть главные роли (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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