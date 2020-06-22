«Транснефть – Балтика» завершила опытную эксплуатацию системы дистанционного контроля промышленной безопасности

«Транснефть – Балтика» завершила опытную эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного контроля промышленной безопасности на опасных производственных объектах (АСДКПБ). Система представляет собой программный комплекс российской разработки. Она способна анализировать техническое состояние объектов, обрабатывая информацию с установленных там датчиков контроля, и рассчитывать комплексные показатели их промышленной безопасности, в том числе, прогнозировать возможные нештатные ситуации.

В ходе полуторамесячной опытной эксплуатации комплекса на объектах предприятия группа специалистов из разных подразделений анализировала его реакцию на то или иное событие, связанное с обеспечением промышленной безопасности. В состав экспертной группы вошли диспетчеры ООО «Транснефть – Балтика», полностью владеющие самой оперативной информацией о состоянии трубопроводов и других объектов. Они оценивали, насколько верно программа интерпретировала те или иные данные с датчиков и квалифицировала состояние инфраструктуры. Всего за указанный срок было проанализировано почти 600 реакций на различные изменения в работе трубопроводов, влияющие на безопасность объектов.

Необходимость разработки такой системы возникла, в том числе, в связи с готовящимися изменениями в федеральном законодательстве. В частности, предполагается, что новая версия Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» будет включать новеллу, позволяющую снизить интенсивность и количество проверок Ростехнадзором объектов, где внедрен подобный программный комплекс, если поступающие с оттуда данные не вызывают опасений. В ходе опытной эксплуатации одновременно было отработано взаимодействие с Ростехнадзором по этому направлению.

После своего заступления на «боевое дежурство» АСДКПБ будет передавать информацию о состоянии объектов в ситуационно-аналитический центр системы дистанционного контроля промышленной безопасности Ростехнадзора (САЦ СДК ПБ). Это позволит специалистам предприятия меньше отвлекаться на проверки контролирующих органов и полностью сосредоточиться на главной задаче – обеспечении самого высокого уровня промышленной безопасности транспортировки нефти и нефтепродуктов.

ООО «Транснефть – Балтика» стало первой организацией системы ПАО «Транснефть», где прошла опытная эксплуатация АСДКПБ. В дальнейшем планируется ее внедрение в других предприятиях нефтепроводной отрасли.

В целом, по оценке специалистов, система показала высокую эффективность. Однако, как и любой новый продукт, она будет развиваться и дорабатываться, в том числе, с учетом предложений и замечаний профессионалов, участвовавших в ее «обкатке».