Кто такая блогер Настя Тропицель, погибшая в ДТП на Бали

Больше миллиона подписчиков в Инстаграм, красивая жизнь на Бали, новая любовь и вся жизнь впереди. Все это еще день назад было у 18-летней Анастасии Тропицель, но изменилось в одну секунду. Известная блогерша погибла в Индонезии, врезавшись на своем новеньком байке в бордюр. Во время удара с нее слетел шлем, и она разбила голову. Смерть наступила мгновенно. Так кто же эта Настя Тропицель, о смерти которой в своем посте упомянули уже сотни человек.

nastyatropi Твой шанс изменить жизнь!

В биографии Насти Тропициль много интересных фактов. Родилась она в обычной семье в Санкт-Петербурге, а зарабатывать начала уже в 14 лет! Страсть к влогам появилась у девочки еще в возрасте 12 лет. Не по годам смышленая и активная Настя рассказывала своим подписчикам обо всем на свете: как планировать день, чтобы все успевать, как начать путешествовать, как кайфовать от каждой минуты и даже кулинарные рецепты выкладывала. Таких блогеров в Сети, согласитесь, миллионы! Но Тропициль стала исключением и "выстрелила" Вероятно, ей в этом помогла харизма, невероятный позитив и вера в себя. Привлекала к себе внимание она и тем, что действительно зарабатывала, несмотря на свой юный возраст, и делилась этим опытом со своими ровесниками.

- В 15 лет уже имела миллион на счету, - хвалилась в своих сториз девушка. - Обычно люди впадают в шок, когда узнают, сколько мне лет. Мой блог про саморазвитие, фриланс и заработок в интернете, мои ценности - чтобы каждый был свободен в любом возрасте. Хочу сделать курсы по обучению онлайн-профессии, чтобы каждый мог зарабатывать из любой точки мира.

nastyatropi Настя на Бали

Сводить дебет с кредитом Насте помогала мама, а вот с отцом у Тропицель были крайне сложные отношения. Мужчина, если верить скринам переписки, всячески пытался вернуть воздушную дочь на землю. Накануне смертельной аварии он засыпал Настю сообщениями о том, что ей пора одуматься, посмотреть на себя со стороны и осознать, что ее Инстаграм уже не такой популярный. Настя, конечно, очень переживала. Но на людях продолжала бодриться и заряжать себя и остальных оптимизмом.

- Всегда жила с мыслью, что обо мне подумают, пыталась делать, как правильно, как нужно, - рассуждала блогерша. - Теперь эксперимент: не парюсь, делаю, что хочу.

nastyatropi Настя с инструктором, с которым у них завязались отношения

А хотела она, как и многие девушки в ее возрасте, - путешествовать, мотоцикл и квартиру в Москве. Переехав к друзьям на Бали, она исполнила две из этих мечт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786356" frameborder="0"></iframe> Блогерша Настя Тропицель перед смертельным ДТП на Бали была очень счастлива.

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