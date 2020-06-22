Валерий Стрижелецкий: Отдыхать и праздновать обязательно будем, но позже

В этом году в проекте «Клиника года» появилась новая рубрика «Бренды петербургской медицины». В ней мы рассказываем о больницах, которые олицетворяют возможности здравоохранения нашего города в масштабах всей России. Наш первый герой - пожалуй, главный юбиляр этого года - городская больница святого великомученика Георгия. Хотя в нынешней ситуации докторам не до праздника - работать приходится без выходных.

«КАЖДЫЙ ЗНАЕТ СВОЙ МАНЕВР»

- Нужно действовать максимально быстро и слаженно, - говорит главный врач клиники Валерий Стрижелецкий. - Еще в середине марта стало понятно, что если не задействовать все кадровые ресурсы и весь коечный фонд, то нас смоет инфекционной волной. Если бы стационары не были своевременно перепрофилированы, то число жертв коронавируса было бы гораздо большим. Наша больница по структуре здания, организации работы не рассчитана на работу с воздушно-капельной инфекцией, но мы одни из первых в Петербурге в кратчайшие сроки перешли на инфекционные рельсы. Использовали опыт зарубежных и передовых отечественных клиник, провели огромную работу - и количество реанимационных коек выросло в два с половиной раза! И до сих пор огромное внимание мы уделяем обучению и безопасности персонала.

- Но сейчас полегче?

- Легче не стало. Стало понятнее и привычнее. Теперь каждый знает свой маневр, мы знаем, как течет инфекция. Но больница заполнена, тяжелых пациентов достаточно много, поэтому наши призывы к петербуржцам соблюдать социальную дистанцию, использовать маски, перчатки и меры личной гигиены остаются в силе.

Врачи городской больницы святого великомученика Георгия не унывают и не теряют командного духа даже в невероятно тяжелых условиях пандемии. Фото из архива городской больницы святого великомученика Георгия.

- В чем главная сложность для медиков при борьбе с коронавирусом?

- Работа в грязной зоне подразумевает пребывание без еды, питья, посещения туалета как минимум четыре - шесть часов. Причем нужно не просто находиться в костюме, а активно работать. Например, одним из важнейших методов лечения дыхательной недостаточности при коронавирусной инфекции является кислородотерапия на животе. Дыхательная недостататочность чаще развивается у пожилых и полных людей, медперсонал переворачивает пациентов на живот каждые два часа по 20-30 человек. В костюме делать это очень непросто. Жарко неимоверно! Тяжело общаться с пациентами, так как привычные методы коммуникации ограниченны, тяжелее вести медицинскую документацию. Отдельная история - это выполнение операций в костюмах, ведь пациенты с хирургической патологией тоже болеют COVID-19 и внебольничными пневмониями. Ежедневно в стационаре проводится три-четыре операции. Ну и, конечно, риск заражения.

«ИДТИ ВПЕРЕД»

- А ведь в этом году больнице святого Георгия исполняется 150 лет! Наверное, сейчас вам не до торжеств?

- Отдыхать и праздновать мы обязательно будем, но пока еще очень много работы. 150-летний юбилей обязательно отметим, тем более нам есть чем гордиться сейчас. Из числа оперативных вмешательств на органах брюшной полости 80 процентов операций выполняется щадящим эндовидеохирургическим способом. Стационар признан Российским обществом эндоскопических хирургов (РОЭХ) региональным центром компетенций по Северо-Западу в области эндовидеохирургии. Одним из главных достижений последнего года стало создание «Санкт-Петербургского центра диабетической стопы и хирургической инфекции» с ангиографической операционной. Имя и слава - это безусловное преимущество, сохранять и приумножать их - большая ответственность.

- Планы на будущее строите?

- Да, и они грандиозные: внедрение новых методик, изысканий, развитие, обучение. Надеемся, что вскоре нам все это удастся исполнить. Нужно справиться с текущей ситуацией, победить ее, и тогда нам все удастся. Мы будем идти вперед. В условиях пандемии COVID-19 мы увидели, что наш коллектив способен решать самые сложные задачи. Нашей целью является доступная, качественная и безопасная медицинская помощь пациентам. Над этой задачей мы работаем каждый день!