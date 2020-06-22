2020-06-22T17:23:44+03:00
Общество

В СПбГУПТД рассказали о приемной кампании в вуз

Также проректор по информационной политике и приему СПбГУПТД Анна Коробовцева дала главный совет поступающим во время пандемии
Степан СТЕПАНОВ
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Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.
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- Анна Андреевна, расскажите, пожалуйста, как ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой короновирусной инфекции, повлияют на цифры приема и сколько студентов планирует принять вуз?

- Все последние годы прием в Университет промышленных технологий и дизайна составлял около 5000 человек. В среднем, за 2017-2019 годы 64% первокурсников зачислялись на внебюджетные места. Около 24% из зачисленных на бюджетные места очной формы обучения — победители и призеры всероссийских олимпиад школьников и олимпиад школьников, входящих в Перечень, ежегодно утверждаемый Минобрнауки России.

Этот год, конечно, будет иметь свою специфику в связи с введенными ограничительными мерами, но скорее это отразится на процедурах приема и специфике взаимодействия с абитуриентами, а не на результатах приема как таковых. Хотя, конечно, нельзя исключать, что не все родители в регионах будут готовы отправлять учиться в очной форме своих детей в вузы Москвы и Санкт-Петербурга в этом году.

- Анна Андреевна, как теперь студенты могут подавать документы в вузы?

- Документы в этом году подаются несколькими способами: либо через информационные порталы вуза, чаще всего это личные кабинеты абитуриента, либо, второй вариант, на сайте госуслуг через Суперсервис «Поступай в вуз онлайн». 15 июля 2020 года Минобрнауки России утвердило новые особенности приема, где добавился вариант подачи документов через операторов почтовой связи или лично (но только в тех регионах, где ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции сняты).

В Санкт-Петербурге на данный момент возможны только дистанционные варианты, очные взаимодействия находятся под запретом. Будут ли очные консультации в приемных комиссиях вузов покажет время и эпидемиологическая обстановка в конкретных регионах. Консультирование, профориентация, ответы на многочисленные вопросы абитуриентов ведутся вузами по-разному.

Например, в Университете промышленных технологий и дизайна это и многоканальные телефоны, и онлайн консультанты на сайте приемной комиссии, аккаунты в социальных сетях - Instagram, ВКонтакте, Facebook, мессенджер WhatsApp, разделы обратной связи, форумы. Мы проводим дни открытых дверей онлайн, а также мастер-классы и экскурсии по выпускающим кафедрам и многие другие онлайн-коммуникации. Все эти формы взаимодействия у нас реализуются уже не один год, но впервые они стали единственными. И это, конечно, интереснейший опыт для всех нас - и сотрудников, занимающихся профориентацией, и преподавателей, которые открыли себя с новой стороны.

- Какие справки должен предоставить абитуриент при зачислении и предусмотрены ли какие-либо изменения в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции?

- Порядком приема, утвержденным Министерством науки и высшего образования РФ, предоставление справки об отсутствии коронавирусной инфекции не предусмотрено. Более того, до этого года медицинские справки предоставлялись только при поступлении на определенный узкий перечень направлений подготовки, где в дальнейшем при трудоустройстве выпускнику необходимо проходить профессиональные медосмотры: в нашем вузе это «Теплотехника и теплоэнергетика», «Электротехника и электроэнергетика», «Профессиональное обучение» и в колледже СПбГУПТД — Инженерной школе одежды — на специальность «Стилистика и искусство визажа». В изменениях к Порядку приема, которые вступили в силу в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, абитуриенты в случае зачисления обязуются пройти указанные медицинские осмотры в течение первого года обучения.

- Анна Андреевна, проводит ли вуз дополнительные испытания по тем специальностям, где сложно оценить уровень знаний дистанционно?

- Вузы имеют право проводить дополнительные вступительные испытания на творческие, медицинские, спортивные и т.д. направления подготовки. Перечень таких направлений подготовки прописан в Порядке приема в вузы и является закрытым. Это могут быть профессиональные или творческие вступительные испытания. В сложившейся ситуации в текущей приемной кампании все они пройдут дистанционно, как бы иногда это не было сложно. Но и Министерство науки и высшего образования РФ, и сами вузы понимают, что безопасность абитуриентов важнее. Мы впервые столкнулись с онлайн проведением творческих испытаний при проведении в мае заключительного этапа олимпиады школьников «Культура и искусство». Нашей олимпиаде в этом году исполняется 11 лет, она ежегодно утверждается Минобрнауки России, и первый раз за это время заключительный тур прошел не в очной традиционной форме. Но участники успешно справились, и мы очень гордимся, возможно, нашими будущими студентами. На письменных творческих испытаниях контроль и идентификация личности проходили с помощью системы прокторинга Экзамус, профессиональные испытания по академическому и техническому рисунку, живописи и композиции с использованием платформы Zoom.

Конечно, это не привычно, но точно осуществимо.

- Как вуз готовится обеспечить защиту во время очной учебы и какие дает советы поступающим в период пандемии?

- Поступающим во время пандемии главный совет - побороть волнение. Применение новых технологий не меняет сути приемной кампании. Хорошо подготовленным студентам ничто не может помешать. Мы в них верим и желаем удачи в поступлении. Что касается защиты во время очной учебы, то, конечно, основное принятие противоэпидемических мер - это соблюдение чистоты как в учебно-лабораторных корпусах, так и в общежитиях, регулярная дезинфекция, использование одноразовых масок, антисептиков и разъяснительная работа, особенно с первокурсниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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