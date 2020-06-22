Mr. Proper помогает поддерживать чистоту в больницах Санкт-Петербурга

Крупнейшим больницы Санкт-Петербурга – инфекционная больница им. С.П. Боткина, госпиталь для ветеранов ВОВ, Введенская больница, больница Святого Георгия, больница №38, №15 и другие - компания Procter&Gamble поставила моющие средства для мытья и очистки поверхностей. Кроме того, в апреле Procter&Gamble при содействии волонтеров Фонда продовольствия «Русь» также передали чистящие средства для малообеспеченных семей Петербурга.

- В текущей ситуации мы не могли остаться в стороне и не отреагировать на потребность больниц, которые вынуждены справляться с постоянно растущим количеством больных. В наших силах было оказать адресную помощь, которая поможет облегчить труд работников больниц. Mr. Proper является универсальным моющим средством, он быстро отмывает загрязнения, не требует споласкивания, поэтому уборка любых помещений занимает значительно меньше времени и экономит трудозатраты на поддержание чистоты и гигиены, - прокомментировала коммерческий директор сектора «Товары для дома» Procter&Gamble Восточная Европа Роксана Станческу. - Благодаря профессионализму врачей и всего медперсонала жители Петербурга могут получить быструю и качественную помощь, в том числе пациенты с диагнозом COVID-19. Сейчас для работников медучреждений непростое время – ежедневно они рискуют жизнью, помогая людям, поэтому так важно поддерживать их всем необходимым. Mr. Proper - универсальное средство по уходу за различными поверхностями. Каждый день миллионы семей в разных странах мира, в т.ч. России, Германии, Франции, Испании, Канаде, США, используют продукцию Mr. Proper, чтобы сделать свой дом чистым и безопасным.