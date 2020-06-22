2020-06-22T17:34:20+03:00
Общество

В Royal Park провели дополнительное озеленение и расширили причал для яхт

Инфраструктура комплекса на Петровском острове продолжает активно развиваться
Степан СТЕПАНОВ
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Инфраструктура комплекса на Петровском острове продолжает активно развиваться. Фото предоставлено ООО «Петровский Альянс».Инфраструктура комплекса на Петровском острове продолжает активно развиваться. Фото предоставлено ООО «Петровский Альянс».
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В последние месяцы значительно возросла ценность закрытой, зеленой и уютной территории вокруг комплексов. Понимая это и учитывая пожелания жителей, девелопер Royal Park скорректировал схему озеленения и дополнительно высадил деревья и кустарники. К уже растущим рябинам, вязам и липам добавились сосны. Кроме того, были высажены кизильник, спирея японская, организованы куртины с композицией из сосновых и лиственных растений и разбиты новые клумбы.

Также компания расширила пирсы для швартовки катеров и яхт. Теперь в гавани Royal Park смогут останавливаться до 15 судов длиной до 18 метров и осадкой до 2,5 метров. В будущем, после исследования и очистки дна, марина комплекса будет вмещать до 40-45 яхт длиной до 18 метров.

- После сдачи комплекса в эксплуатацию мы продолжаем поддерживать контакт с жителями и учитывать их пожелания, даже не относящиеся к гарантийному обслуживанию зданий, — поясняет Наталья Козлова, коммерческий директор проекта Royal Park. — Более того, инфраструктура комплекса активно развивается. В этом году в Royal Park должны открыться медицинский SPA-центр и клиника репродуктивной медицины Next Generation Clinic. В будущем мы планируем создать яхт-клуб, соответствующий международным стандартам, открыть школу капитанов и организовывать собственные мероприятия для яхтсменов. Мы стараемся создать комфортное и живое пространство, в котором можно вдохнуть свежий ветер и ощутить себя за городом, одновременно оставаясь в самом центре мегаполиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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