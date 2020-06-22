Волочкова просит вернуть ей пуанты, которые выставили на продажу на сайте объявлений

Петербуржец по имени Петр опубликовал на Авито объявление о продажи пуантов Анастасии Волочковой за 370 тысяч рублей. Мужчина утверждает, что балерина подарила их своей поклоннице больше 20 лет назад и готов подтвердить их подлинность личной перепиской с артисткой.

- Они ко мне попали давно и совершенно случайно от одного товарища. Он передарил их мне. Пуанты подписаны специально для поклонницы Насти - Елизаветы Николаевны в 1996 году. Видимо ее уже нет в живых, - рассказал корреспонденту «КП» продавец.

По его словам, он занимается музыкой и знаком с балериной лично: одно время сотрудничал с ней по работе. Узнав, что у него находятся ее пуанты, Анастасия попросила их ей отдать.

- Так получилось, что я их так ей и не передал, - признался он. – Недавно ей написал, что думаю их продавать. Хотел узнать, как мне поступать. Нужны они еще ей или нет. Она сказала, что могу их оставить себе. Написал: хорошо, тогда их выкладываю на продажу. Она мне на это ничего не ответила.

Петербуржец продает пуанты Анастасии Волочковой почти за 400 тысяч.

Как только Петр опубликовал объявление, ему начали названивать журналисты, объявилась и сама балерина.

- Она сказала, что для нее это значимые пуанты, поэтому готова их обменять на другие. Например, на те, в которых она выиграла конкурс в 1996 году. Настя готова их лично подписать для покупателя и выложить у себя на странице в Instagram фотографию, - рассказал петербуржец, ссылаясь на вчерашний телефонный разговор с Волочковой.

Почему продает пуанты за 370 тысяч рублей, а не дороже, мужчина объясняет так: из-за пандемии коронавируса в стране нестабильная ситуация. Если кого-то они заинтересуют, то он согласен на небольшой торг в 20 тысяч рублей.

На вопрос, почему петербуржец не может отдать балерине ее пуанты без какого-либо обмена, он ответил: «это был подарок».

Сама Волочкова в курсе ситуации: об объявлении знает, подлинность пуантов подтверждает.

- К сожалению или к радости, это ее пуанты. Она их подарила 90-летней преданной поклоннице из фанклуба. Каким образом они оказались у этого мужчины, мы не знаем, - отметила PR директор звезды Наталья Ракицкая. - Анастасия попросила не продавать их и предложила любые другие взамен. Но он пока не дал никакого согласия. Этому человеку просто нужен пиар.