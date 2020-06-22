«Дает странные объяснения»: Бывший депутат из карабина выстрелил в семью, катавшуюся на лодке в Ленобласти

В Ленинградской области следователи пытаются установить, почему бывший 35-летний депутат Илья Русинов выстрелил из своего карабина по плавающей в лодке семье. ЧП произошло в поселке Мельниково Приозерского района. Бывший народный избранник отдыхал у себя на даче. В это время в 70 метрах от его участком плыла семья на лодке. По неизвестным причинам Русинов достал карабин и прицельно выстрелил.

- Пострадала женщина, у нее огнестрельное ранение таза, - пояснил "КП-Петербург" источник. - Также врачи зафиксировали ранение прямой кишки, перелом крестца. Она в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию.

К месту происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, которые и задержали Русинова. Сейчас бывший парламентарий занимается бизнесом. Лицензия на оружие у него есть.

- Мужчина произвел выстрел в ходе внезапной ссоры, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. - Были изъят карабин и патроны к нему.

Сейчас Русинов уже допрошен следователями. Но вразумительного ответа на вопрос, почему он стрелял по людям в лодке, он не дал. От комментариев отказываются и пострадавшие.

- Мы пока ничего не будет говорить по этому поводу, - пояснил "КП-Петербург" муж пострадавшей, который тоже находился в этой лодке.

Сейчас следователи пытаются узнать, из-за чего произошла стрельба.

- Следствие будет ходатайствовать об аресте, - сообщили в СУ СКР по Ленобласти.