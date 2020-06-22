Сначала «лечила» кукол, потом родителей: петербурженка стала лучшим участковым педиатром России

При встрече с ней любой младенец перестает плакать и расплывается в добродушной улыбке. Подростки готовы рассказать ей все свои секреты, а детки помладше охотно выполняют команды вроде «дыши», «не дыши», «открой-ка ротик». Екатерина Ткачева работает педиатром уже почти 13 лет. Как пришла в 30-ю детскую поликлинику после института, так здесь и осталась. На днях женщина победила во Всероссийском конкурсе врачей и стала лучшим участковым педиатром страны.

«ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ»

- Я не ожидала, что выиграю, - признается доктор. – Но это, конечно, очень приятно. Я очень люблю свою работу, вкладываю в нее душу и никогда ни на что ее не променяю.

Конкурс проходил в три этапа – сначала лучших представителей профессии выбирали в медучреждениях, потом – в регионах. В последний – всероссийский этап прошли свыше 500 человек в самых разных номинациях. Претендентам на победу нужно было подробно описать свою работу за последние три года. Итоги Минздрав подвел накануне Дня медика. В числе победителей оказались семь врачей из Петербурга (см. КОНКРЕТНО), в том числе и Екатерина Ткачева. В своей номинации она заняла первое место.

Участковым врачом-педиатром Екатерина Ткачева работает уже почти 13 летФото: Артем КИЛЬКИН

- Она у нас впереди планеты всей, к тому же у нее прекрасные показатели, - рассказывает главврач Детской поликлиники №30 Татьяна Громова. – На ее участке больше всего детей, которых мамы кормят грудным молоком. Она убеждает женщин кормить детей грудью, а не переводить на смеси. Кроме того, сейчас многие мамы неоднозначно относятся к прививкам. Так вот Екатерина Алексеевна умеет доказать, что ребенку обязательно нужна прививка, и что с ней малышу будет лучше, чем без нее.

«САМЫЕ БЛАГОДАРНЫЕ ПАЦИЕНТЫ»

Сегодня у Екатерины Ткачевой свыше тысячи маленьких подопечных. Каждого из них она знает по имени и к каждому умеет найти подход. Талант медика проснулся в ней еще в детстве – сначала она «лечила» кукол, потом кошек и собак, затем сестренку и родителей, и в результате не выдержала и пошла учиться на врача. Но почему педиатр?

- А потому что дети – самые благодарные пациенты. Они чистые сердцем и никогда не лукавят, - улыбается доктор. – У меня мурашки бегут, когда ко мне приносят малышей, ты на них смотришь, а они смеются, гулят, кричат… и думаешь сразу – «Хочу еще!». Подростков тоже обожаю – они же любят пооткровенничать, пожаловаться на родителей, на учебу на судьбу. Стараешься направить их в нужное русло. Приходится порой быть психологом.

У доктора более тысячи пациентов. Всех их она знает по именамФото: Артем КИЛЬКИН

Екатерина и сама – счастливая мама двоих деток. Ее 10-летний сын занимается плаванием и изучает языки, а 7-летняя дочка поет, рисует и танцует. Они – самые сложные для нее пациенты, смеется доктор, ведь маму дети всегда слушаются хуже, чем врача.

С мамами своих подопечных Екатерина на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Всех детей считает родными и каждого старается поддержать. Однако даже несмотря на постоянную занятость и включенность в работу, женщина умудряется путешествовать и организовывать семейный досуг.

Пациенты идут к Екатерине с удовольствиемФото: Артем КИЛЬКИН

- Мы стараемся как минимум два раза в год куда-то ездить. Очень этого ждем, заранее планируем, - делится врач. – Еще у меня есть любимая дача с альпийской горкой. И цветы… Я обожаю цветы – ухаживать за ними, любоваться на них.

Именно цветы теперь и дарят доктору в честь победы в таком важном конкурсе.

КОНКРЕТНО

Кто еще отличился

- Барсуков Антон Владимирович, заместитель начальника кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова – 1 место в номинации «Лучший терапевт»

- Чеховский Юрий Сергеевич, доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова – 1 место в номинации «Лучший военный врач»

- Бармина Наталья Александровна, заведующая консультативным детским отделением в Ленинградском областном противотуберкулезном диспансере в городе Сланцы – 2 место в номинации «Лучший физиатр»

- Ефет Елена Анатольевна, заведующая неврологическим отделением Педиатрического медицинского университета – 3 место в номинации «Лучший невролог»

- Гусакова Мария Николаевна, врач-оториноларинголог детской поликлиники №71 – 3 место в номинации «Лучший оториноларинголог»

- Миронов Василий Геннадьевич, доцент кафедры оториноларингологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова – 3 место в номинации «Лучший военный врач»

- Колоскова Татьяна Михайловна, заведующая детским отделением в стоматологической поликлинике №9 – 3 место в номинации «Лучший стоматолог»