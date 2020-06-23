«Буду надеяться, что вам воздастся»: Александр Домогаров ополчился на народ после «травли» Михаила Ефремова

Российский артист Александр Домогаров очень близко к сердцу принял ситуацию с Махаилом Ефремовым, который утроил в центре Москвы смертельное ДТП. Звезда российского кинематографа уверен: после случившегося Ефремов подвергся неоправданной травле. Из-за этого он, судя по всему, и разочаровался в российской аудитории. Об этом он заявил «КП-Петербург» после запроса на интервью в честь 20-летия культового сериала «Бандитский Петербург».

- В связи с травлей у «народной массы» я не расположен давать интервью для «народных масс», - сообщил Домогаров «КП-Петербург». - Издания искажают истину. Ваше обращение ко мне считаю высшим проявлением лицемерия и предательства! Вы не люди. Буду надеяться, что вам воздастся. Прощайте. Никогда больше не беспокойте.

О том, почему Домогаров так резко ответил, остается только догадываться. Но, судя по его последним выступления, негатив связан именно с освещением в СМИ аварии с участием его товарища Ефремова. Ранее Домогаров уже высказывал свой протест.

- Я понимаю, что навлеку на себя гнев. Но клянусь, у меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами, давать концерты, - писал ранее на своей странице в соцсети Домогаров. – Она (авария – прим.ред.) показала отношение общества. Это ужасно, что произошло. Миша виноват. Судить его будет суд! И не нужно рассуждать о его жизни.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своем внедорожнике на встречку на Смоленской площади. Джип актера влетел в фургончик Сергея Захарова - от полученных травм мужчина позже скончался в институте им. Склифосовского. Ефремова задержали на месте происшествия. Сейчас ему грозит до 12 лет лишения свободы. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков.