2020-06-23T12:23:01+03:00
Происшествия

Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

Мужчина на несколько дней приковал ребенка к батарее «за воровство»
Петр КИБЕР
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Житель Гатчинского района приковал к батарее сына, который попался на воровстве.Житель Гатчинского района приковал к батарее сына, который попался на воровстве.Фото: Тимур ХАНОВ
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Житель Ленинградской области посадил на цепь собственного 10-летнего сына. Такими методами мужчина пытался бороться с трудным поведением мальчика. Правда, следователи педагогических навыков не оценили и завели на горе-папашу уголовное дело.

- По данным следствия, отец, в воспитательных целях, нанес несколько ударов ремнем своему 10- летнему сыну, после чего надел на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее. Со слов ребенка, отец удерживал его в таком состоянии несколько дней, - сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Самое интересное, что отец не особо скрывал случившееся. О том, что ребенок прикован цепью к батарее, своим родителям рассказал друг мальчика, пришедший к нему в гости. Дальше дело быстро получило огласку.

По предварительным данным, приковать сына к батарее мужчину заставило поведение мальчика, который периодически брал все, что плохо лежит, а в этот раз попался на воровстве денег.

Сейчас информацию проверяют органы опеки, а также детский омбудсмен по Ленобласти. Самого отца уже задержали полицейские. В региональном управлении СК на мужчину завели дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Теперь, если меры воспитания признают слишком суровыми, папаше грозит от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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