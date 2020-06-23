«Красная дверь» в честь подвига медиков: в Санкт-Петербурге может появиться новый монумент

Арт-объект, посвященный самоотверженному труду медработников, может вскоре появиться в Санкт-Петербурге. Его создадут по проекту художника из города на Неве Дмитрия Силинского. На днях он стал победителем конкурса на лучший памятник в честь подвига врачей, борющихся с коронавирусом.

Проект Дмитрия называется «Красная дверь». Она представляет собой красный крест с проходом через него. Идея художника проста: красный крест – символ врачей и скорой помощи, дверь – символ выхода из самоизоляции.

В тройке лучших также оказались памятник «Три врача» нижегородца Дмитрия Пермякова и «Камень с бронзой» волгоградца Евгения Павлюченского. Все трое победителей получат в награду по сто тысяч рублей.

Как отмечают организаторы конкурса, всего заявки на участие подали 346 человек со всех регионов страны. Наиболее активными оказались Махачкала, Самара, Москва и Петербург. Инициатива установки монумента в Северной столице сейчас обсуждается.

По словам организаторов, идеи памятников, предложенные финалистами конкурса, планируется разослать по разным странам, чтобы проект стал международным.