2020-06-23T12:23:01+03:00
Общество

«Красная дверь» в честь подвига медиков: в Санкт-Петербурге может появиться новый монумент

Житель Северной столицы Дмитрий Силинский стал победителем конкурса на лучший памятник врачам
Алина ЧЕМЕРИС
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Всего на конкурс было подано свыше 300 заявок.Фото: официальный сайт конкурса врачи-герои.рфВсего на конкурс было подано свыше 300 заявок.Фото: официальный сайт конкурса врачи-герои.рф
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Арт-объект, посвященный самоотверженному труду медработников, может вскоре появиться в Санкт-Петербурге. Его создадут по проекту художника из города на Неве Дмитрия Силинского. На днях он стал победителем конкурса на лучший памятник в честь подвига врачей, борющихся с коронавирусом.

Проект Дмитрия называется «Красная дверь». Она представляет собой красный крест с проходом через него. Идея художника проста: красный крест – символ врачей и скорой помощи, дверь – символ выхода из самоизоляции.

В тройке лучших также оказались памятник «Три врача» нижегородца Дмитрия Пермякова и «Камень с бронзой» волгоградца Евгения Павлюченского. Все трое победителей получат в награду по сто тысяч рублей.

Как отмечают организаторы конкурса, всего заявки на участие подали 346 человек со всех регионов страны. Наиболее активными оказались Махачкала, Самара, Москва и Петербург. Инициатива установки монумента в Северной столице сейчас обсуждается.

По словам организаторов, идеи памятников, предложенные финалистами конкурса, планируется разослать по разным странам, чтобы проект стал международным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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