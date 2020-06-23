«Арктика» идет по Неве: Проход самого большого атомного ледокола под ЗСД сняли на видео

Утром 23 июня жители Санкт-Петербурга стали свидетелями уникального зрелища. По Неве прошел самый большой в мире атомный ледокол, который отправился с Балтийского завода по Морскому каналу на заключительный этап ходовых испытаний. Когда судно подошло к Западному скоростному диаметру, у очевидцев перехватило дух - пройдет ли такая махина под магистралью.

- Еще метра полтора до нее, - спокойно комментировали проход «Арктики» под ЗСД пассажиры судна и с интересом снимали происходящее на видео.

Эти кадры уже вошли в историю, ведь головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 действительно уникален! И не только размерами, но и «начинкой». На нем, рассказывают разработчики, установлена система электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями, а также специально спроектирована для данного проекта паротурбинная установка.

- При строительстве головного универсального атомного ледокола использовались инновационные решения, которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками, - подчеркнул генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786576" frameborder="0"></iframe> Проход самого большого атомного ледокола в мире - под ЗСД.Видео: t.me/rusfleet

Перед тем, как ввести судно в эксплуатацию, оно в течение трех недель, под чутким наблюдением так называемой сдаточной команды, будет находиться в Финском заливе на заключительном этапе испытаний.

- Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики, - рассказали в пресс-службе Балтийского завода. - Также важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, работа вертолетного комплекса.

После возвращение на Балтийский завод «Арктика» будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.