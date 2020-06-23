«Арктика» идет по Неве: Проход самого большого атомного ледокола под ЗСД сняли на видео
Утром 23 июня жители Санкт-Петербурга стали свидетелями уникального зрелища. По Неве прошел самый большой в мире атомный ледокол, который отправился с Балтийского завода по Морскому каналу на заключительный этап ходовых испытаний. Когда судно подошло к Западному скоростному диаметру, у очевидцев перехватило дух - пройдет ли такая махина под магистралью.
- Еще метра полтора до нее, - спокойно комментировали проход «Арктики» под ЗСД пассажиры судна и с интересом снимали происходящее на видео.
Эти кадры уже вошли в историю, ведь головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 действительно уникален! И не только размерами, но и «начинкой». На нем, рассказывают разработчики, установлена система электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями, а также специально спроектирована для данного проекта паротурбинная установка.
- При строительстве головного универсального атомного ледокола использовались инновационные решения, которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками, - подчеркнул генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.
Проход самого большого атомного ледокола в мире - под ЗСД.Видео: t.me/rusfleet
Перед тем, как ввести судно в эксплуатацию, оно в течение трех недель, под чутким наблюдением так называемой сдаточной команды, будет находиться в Финском заливе на заключительном этапе испытаний.
- Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики, - рассказали в пресс-службе Балтийского завода. - Также важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, работа вертолетного комплекса.
После возвращение на Балтийский завод «Арктика» будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Атомный ледокол "Арктика" вышел на заключительный этап ходовых испытаний в Санкт-Петербурге."Арктика" станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Он предназначен для самостоятельной проводки судов в том числе крупнотоннажных, а также лидирования караванов в Западном районе Арктики.
ИСТОЧНИК KP.RU