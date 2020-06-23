2020-06-23T15:45:51+03:00
Общество

«Арктика» идет по Неве: Проход самого большого атомного ледокола под ЗСД сняли на видео

Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 вышел из Санкт-Петербурга в воды Балтики на заключительный этап ходовых испытаний
Степан СТЕПАНОВ
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Проход самого большого атомного ледокола «Арктика» под ЗСД.Проход самого большого атомного ледокола «Арктика» под ЗСД.
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Утром 23 июня жители Санкт-Петербурга стали свидетелями уникального зрелища. По Неве прошел самый большой в мире атомный ледокол, который отправился с Балтийского завода по Морскому каналу на заключительный этап ходовых испытаний. Когда судно подошло к Западному скоростному диаметру, у очевидцев перехватило дух - пройдет ли такая махина под магистралью.

- Еще метра полтора до нее, - спокойно комментировали проход «Арктики» под ЗСД пассажиры судна и с интересом снимали происходящее на видео.

Эти кадры уже вошли в историю, ведь головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 действительно уникален! И не только размерами, но и «начинкой». На нем, рассказывают разработчики, установлена система электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями, а также специально спроектирована для данного проекта паротурбинная установка.

- При строительстве головного универсального атомного ледокола использовались инновационные решения, которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками, - подчеркнул генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Проход самого большого атомного ледокола в мире - под ЗСД.Видео: t.me/rusfleet

Перед тем, как ввести судно в эксплуатацию, оно в течение трех недель, под чутким наблюдением так называемой сдаточной команды, будет находиться в Финском заливе на заключительном этапе испытаний.

- Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики, - рассказали в пресс-службе Балтийского завода. - Также важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, работа вертолетного комплекса.

После возвращение на Балтийский завод «Арктика» будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Атомный ледокол "Арктика" вышел на заключительный этап ходовых испытаний в Санкт-Петербурге."Арктика" станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Он предназначен для самостоятельной проводки судов в том числе крупнотоннажных, а также лидирования караванов в Западном районе Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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