2020-06-23T21:34:12+03:00
Общество

«Такие беременности всегда непредсказуемы»: Сразу две тройни появились на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга

По словам докторов, такого в городе не случалось на протяжении многих лет [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сразу две тройни родились в роддоме № 10 в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Фото: городской комитет по здравоохранениюСразу две тройни родились в роддоме № 10 в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Фото: городской комитет по здравоохранению
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В Северной столице случилось удивительное событие: в роддоме № 10, что в Красносельском районе: на свет с промежутком всего в три дня появились сразу две тройни. Об этом «Комсомолке» сегодня, 23 июня, рассказала пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

- Две тройни в неделю — это очень редкое явление, - поделилась главный врач роддома № 10 Лада Иванова. - Для понимания: за 2019-й год в Санкт-Петербурге появилось на свет всего 11 троен. А у нас сейчас всего за несколько дней — сразу две. Пошли ударными темпами, можно сказать!

Малыши — как на подбор три девочки и три мальчика — появились на свет в полном соответствии с «природным расписанием», на 34 неделе беременности своих мам. Врачи на деток не нарадуются: вес, рост — все в норме.

За время беременности семьи сдружились и планируют дружить и дальше. Фото: городской комитет по здравоохранению

За время беременности семьи сдружились и планируют дружить и дальше. Фото: городской комитет по здравоохранению

- Пятеро детей сейчас остаются под наблюдением в родильном доме, - рассказала Лада Иванова. - Одного мальчика - самого маленького из первой тройни — мы перевели в Детскую городскую больницу для углубленного обследования и терапии.

Тем не менее самим мамочкам беременность далась нелегко: по словам заместителя главного врача роддома Евгения Михайлина, который вел пациенток, вынашивание тройни — процесс всегда непредсказуемый.

- У одной из женщин в какой-то момент возникла аритмия у плода, - вспоминает Михайлин. - У другой ночью открылось кровотечение. Она позвонила мне посреди ночи, и мы в какое-то совершенно смешное время подняли сотрудников, скооперировались и оказали помощь. Вообще, конечно, дело уникальное - естественные беременности, которые еще и шли параллельно. И с медицинской точки зрения малыши нашли, чем нас удивить: оказалось, что у одной из женщин каждый ребенок рос в своей плаценте, а вот у другой один был отдельно, а двое других - кстати, близнецы-мальчики - как бы в своем общем "домике".

Евгений Михайлин, который вел обе беременности, признается - на его практике такое случилось впервые. Фото: личная страница Евгения Михайлина ВКонтакте

Евгений Михайлин, который вел обе беременности, признается - на его практике такое случилось впервые. Фото: личная страница Евгения Михайлина ВКонтакте

За время беременности женщины сдружились и даже ходили под ручку на консультации. А под конец, когда пришло время ложиться, попросились в общую палату. Отказать удивительным пациентам персонал роддома, конечно, не смог. Сейчас и мамы и дети все еще находятся в роддоме - и признаются, что когда их выпишут, будут дружить семьями и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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