Празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020: прямая онлайн-трансляция с Дворцовой площади

С Днем Победы! В России проходят торжества, посвященные великому дню. Из-за пандемии коронавируса праздник был перенесен с 9 мая на 24 июня. Именно сегодня во многих городах страны состоятся традиционные Парады Победы - в Санкт-Петербурге он начнется в 10.00. По Дворцовой площади пройдут четыре с половиной тысячи военных в парадных мундирах и колонны бронетехники, а в воздух поднимутся 34 самолета и вертолета.

Но и это еще не все. Сразу после парада по Невскому проспекту пройдут пешие парадные расчеты, а за ними - колонна мотоциклистов. Парад в Петербурге состоится при строгом соблюдении правил безопасности. На входе всем измерят температуру, проверят наличие средст индивидуальной защиты, рассадят, согласно соцдистанциии.

Гости на Параде Победы должны будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.Фото: Артем КИЛЬКИН

На трибуны на Дворцовой площади в этом году будут допущены всего 720 человек, а не полторы тысячи, как обычно. Среди них 220 ветеранов и порядка 70 медработников, которые все эти месяцы спасали людей от коронавируса. Вход для обычных зрителей на Дворцовую и прилегающие улицы 24 июня будет закрыт. Также центр Санкт-Петербурга временно будет перекрыт для транспорта, схему проезда "Комсомолка" опубликовала ранее.

Чтобы вы не пропустили Парад, мы покажем вам самые интересные и яркие кадры - следите за нашей онлайн-трансляцией.

Как отмечают День Победы в Санкт-Петербурге 24 июня.

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