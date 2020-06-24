2020-06-24T00:58:40+03:00
Общество

Празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020: прямая онлайн-трансляция с Дворцовой площади

В этом году из-за эпидемии коронавируса Парад пришлось сдвинуть с традиционной даты - 9 мая - но на самом мероприятии это никак не отразится. В режиме реального времени мы покажем вам, как празднуют День Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020
Артем КИЛЬКИНСтепан СТЕПАНОВСергей ВОЛЧКОВ
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Прямая онлайн-трансляция с празднования Дня Победы на Дворцовой площади 24 июня 2020 года.Прямая онлайн-трансляция с празднования Дня Победы на Дворцовой площади 24 июня 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С Днем Победы! В России проходят торжества, посвященные великому дню. Из-за пандемии коронавируса праздник был перенесен с 9 мая на 24 июня. Именно сегодня во многих городах страны состоятся традиционные Парады Победы - в Санкт-Петербурге он начнется в 10.00. По Дворцовой площади пройдут четыре с половиной тысячи военных в парадных мундирах и колонны бронетехники, а в воздух поднимутся 34 самолета и вертолета.

Но и это еще не все. Сразу после парада по Невскому проспекту пройдут пешие парадные расчеты, а за ними - колонна мотоциклистов. Парад в Петербурге состоится при строгом соблюдении правил безопасности. На входе всем измерят температуру, проверят наличие средст индивидуальной защиты, рассадят, согласно соцдистанциии.

Гости на Параде Победы должны будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Гости на Параде Победы должны будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.Фото: Артем КИЛЬКИН

На трибуны на Дворцовой площади в этом году будут допущены всего 720 человек, а не полторы тысячи, как обычно. Среди них 220 ветеранов и порядка 70 медработников, которые все эти месяцы спасали людей от коронавируса. Вход для обычных зрителей на Дворцовую и прилегающие улицы 24 июня будет закрыт. Также центр Санкт-Петербурга временно будет перекрыт для транспорта, схему проезда "Комсомолка" опубликовала ранее.

Чтобы вы не пропустили Парад, мы покажем вам самые интересные и яркие кадры - следите за нашей онлайн-трансляцией.

Как отмечают День Победы в Санкт-Петербурге 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020: прямая онлайн-трансляция с Дворцовой площади
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