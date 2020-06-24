2020-06-24T12:22:17+03:00
Общество

Фото с Парада Победы в Санкт-Петербурге 2020: Танки, ракетные комплексы - на земле, вертолеты и истребители - в небе

В Санкт-Петербурге прошел торжественный Парад Победы, в котором приняли участие больше 4 тысяч военных, 100 единиц техники, а его зрителями стали миллионы человек. Фото самых ярких моментов праздника смотрите в нашем специальном репортаже
Степан СТЕПАНОВСергей ВОЛЧКОВАлина ЧЕМЕРИС
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В Параде Победы в Санкт-Петербурге приняли участие почти 5 тысяч военных и больше 100 единиц техники.В Параде Победы в Санкт-Петербурге приняли участие почти 5 тысяч военных и больше 100 единиц техники.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В 10 утра Дворцовая площадь погрузилась в полную тишину. Парад Победы в Санкт-Петербурге начался с минуты молчания, после чего зазвенели колокола и было доложено о начале шествия. По масштабам оно ничуть не отличалось от прежних парадов. Только вот зрителей практически не было - запрещено из-за непростой эпидобстановки, а на трибунах вместо полутора тысячи приглашенных гостей - лишь 720 человек. Среди них 200 ветеранов и 70 медработников.

На площадь вынесли знамя Победы, после чего перед трибунами появились юные барабанщики Кронштадтского Кадетского корпуса. Так начался торжественный марш Парада. По площади прошли исторические колонны войск, впервые в парадном строю была колонна кадетского корпуса ФСО. Дальше пошла техника, а под занавес в небе над Петербургом появилась авиация.

В парадном строю - более 4,5 тысяч военнослужащих. Над площадью звучало громогласное "Ура". Фото: Артем КИЛЬКИН

В парадном строю - более 4,5 тысяч военнослужащих. Над площадью звучало громогласное "Ура".Фото: Артем КИЛЬКИН

Для тех, кто пропустил грандиозный праздник, мы собрали самые яркие фото с Парада Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020.

На площадь вынесли знамена полков, воевавших а Великой Отечественной войне. Фото: Артем КИЛЬКИН

На площадь вынесли знамена полков, воевавших а Великой Отечественной войне.Фото: Артем КИЛЬКИН

Почетный караул. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почетный караул.Фото: Артем КИЛЬКИН

Юные барабанщики. Фото: Артем КИЛЬКИН

Юные барабанщики.Фото: Артем КИЛЬКИН

По масштабам Парад ничем не уступал Парадам прошлых лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

По масштабам Парад ничем не уступал Парадам прошлых лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

Морская пехота. Фото: Артем КИЛЬКИН

Морская пехота.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ветераны следили за шествием стоя. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ветераны следили за шествием стоя.Фото: Артем КИЛЬКИН

Мощные танки на Дворцовой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мощные танки на Дворцовой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Представительницы МЧС. Фото: Артем КИЛЬКИН

Представительницы МЧС.Фото: Артем КИЛЬКИН

Почетных гостей в этом году было в два раза меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почетных гостей в этом году было в два раза меньше.Фото: Артем КИЛЬКИН

Очаровательные девушки-военные - украшение Парада Победы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очаровательные девушки-военные - украшение Парада Победы.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Какая техника участвовала в Параде Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020

Танк Т-34

Советский танк, являющийся одним из самых узнаваемых ее символов Великой отечественной войны. В военные годы было выпущено свыше 52 тысяч таких танков, которые участвовали во всех сражениях

Т-72Б3

Является основным танком сухопутных войск. Способен преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров. Может стрелять ракетами на расстояние до 5 километров и днем, и ночью.

БМП-3

Это наиболее совершенная боевая машина пехоты в российской армии. Оснащена мощным вооружением. Имея вес 18 тонн, может плавать со скоростью до 10 км\ч.

БТР-82А

Этот бронетранспортер принят на вооружение в 2013 году. Обладает повышенной проходимостью. Может работать как в условиях Крайнего севера, так и южной жары.

Бронеавтомобиль «Тайфун-У»

Машина предназначена для перевозки личного состава и военных грузов, а также для буксировки прицепных систем. Способен выполнять боевые задачи в горной местности. Рассчитан на эксплуатацию в любое время года и суток.

Бронеавтомобиль «Тайфун-К»

Универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности. Выдерживает подрыв осколочно-фугасных снарядов массой 8 кг в тротиловом эквиваленте, причем не важно, под какой частью машины произошел взрыв.

Зенитно-ракетный комплекс «Тайфун»

Оснащен радиолокационной станцией, средствами опознавания целей, а также – зенитной управляемой ракетой и пусковой установкой.

Самоходные зенитные установки

Первые «самоходки» появились еще во время Первой Мировой войны, а в годы Второй Мировой стали широко использоваться. В их задачи входила противовоздушная и противоракетная оборона.

Ракетный комплекс «Искандер-М»

Один из лучших ракетных комплексов в своем классе, не имеет аналогов в мире. Используется для уничтожения в том числе дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также узлов связи и командных пунктов.

Ракетная реактивная система залпового огня «Торнадо»

Имеет высокую боевую эффективность, оснащена навигаторами ГЛОНАСС. Способна автоматически вычислить цель, что позволяет вести про ней огонь без ручной наводки.

Над Дворцовой площадью пролетели 30 самолетов и вертолетов:

Ми-26

Крупнейший транспортный вертолет в мире: он способен поднимать на внешней подвеске или внутри кабины груз весом до 20 тонн. Свой первый полет совершил в 1977 году.

Ми-8

Многофункциональный вертолет. Может работать при температуре от -50 до +50 градусов. В основном используется в транспортном и пассажирском вариантах.

Ми-24

Ударный вертолет. За внешний вид получил прозвище «крокодил». Является одним из самых быстрых вертолетов в мире.

Ка-52 «Аллигатор»

Основная задача этого вертолета - уничтожение вражеской бронированной техники и живой силы. Эффективен в воздушном бою. Оснащен уникальной системой катапультирования.

Ан-26

Транспортный самолет. Может подниматься на высоту более 8 000 метров, имея свыше пяти тонн груза на борту

Ан-12

Один из самых удачных самолетов транспортной авиации. Стал первой машиной, позволяющей выполнять массовое десантирование как боевой техники ВДВ, так и парашютистов.

Ту-134

Реактивный авиалайнер. Способен без дозаправки пролететь до 2 тысяч километров и набирать высоту до 12 тысяч метров.

Су-35С

Многофункциональный истребитель. Может распознать и уничтожить объекты, прикрытые средствами ПВО. Выполняет уникальные воздушные маневры без риска свалиться в штопор.

Су-30СМ

Многоцелевой истребитель. Основная задача – завоевание господства в воздухе. Оснащен высокоточным вооружением классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-34

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Не только эффективен в бою, но и очень удобен для пилотов: в самолете есть туалет и шкаф для подогрева пищи, а в кабине летчики могут встать в полный рост.

Парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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