Тепловизоры на входе и новая военная техника: как прошел парад Победы 2020 в Санкт-Петербурге

Несмотря на непростую обстановку с коронавирусом парад Победы в Санкт-Петербурге прошел именно так, как и должен был - ярко, торжественно и по-настоящему празднично. О самых интересных и запоминающихся моментах - читайте в специальном репортаже "Комсомолки".

ВИРУС ПРАЗДНИКУ НЕ ПОМЕХА

С самого раннего утра на Дворцовой площади кипела работа - заканчивались последние приготовления к одному из самых масштабных событий 2020 года. Маршировали, печатая шаг, полки в парадной форме, мерно гудели передвижные телестанции. Рядом, на Миллионной, ждала своего часа военная техника - длинные колонны танков, бронетранспортеров и спецавтомобилей. Водители маялись от жары, но ни на секунду не снимали медицинские маски - нельзя, распоряжение. Первым к выходу на площадь подкатился, лязгая гусеницами, танк Т-34 - легендарная "тридцатьчетверка" сорок третьего года выпуска. В ожидании начала парада мы подошли поговорить с мехводом. Им оказался совсем молодой парень - 26-летний Юрий Садыков.

Механик-водитель Юрий Сандаков выводит на парад "тридцатьчетверку" уже в пятый раз.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Я её уже пятый год на парад вывожу, - рассказал Юрий. Стоило нам заговорить о танке, как глаза мехвода засветились, а от былой усталости, кажется, не осталось и следа. - Ощущения - словами не передать! В современных же танках все на гидравлике, а тут только на свои силы рассчитывать можно. Да вдобавок не все поверхности подходят - по Дворцовой, например, ездить ужасно неудобно. Но я с машиной свыкся уже, сроднился. Это моя ласточка. Каждый винтик в ней знаю, хотя и все равно всегда волнуюсь.

Оживление царило и за оградой. Несмотря на просьбу посмотреть парад из дома рядом с Дворцовой с самого раннего утра собралась солидная толпа зрителей. Их, конечно, было меньше, чем в прошлом году - всего несколько сотен человек - но тем не менее.

Немногочисленные зрители. Говорят, прийти на парад не могли. Победа - это святое.Фото: Артем КИЛЬКИН

БЕЗ МАСКИ - НЕ ПУСКАТЬ

Между тем на трибуны постепенно начали прибывать почетные гости. Но еще раньше пост у рамок металлодетекторов заняли сотрудники Роспотребнадзора - тоже при параде, в белых рубашках и красных пиджаках. Каждого входящего обследовали при помощи ручного тепловизора, проверяли на наличие маски и перчаток, если вдруг не оказалось - выдавали из собственного резерва. За два часа - гостей начали пускать около восьми - ни одного человека с повышенной температурой в объективе тепловизора не оказалось. Ну и слава Богу, в общем-то. Даже трибуны предварительно обеззаразили - специальный человек в респираторе несколько раз прошелся туда и обратно и тщательно пролил все поверхности антисептиком. Парад парадом, а безопасность превыше всего.

На входе гостям выдавали маски, если своих у них не было.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Главными почетными гостями праздника, конечно же, стали ветераны. Чтобы снизить риск заражения к каждому из них пристав ли "своего" волонтера - он забирал ветерана из дома, на личном автомобиле доставлял на Дворцовую площадь, а потом точно так же увозил обратно домой.

- Радостно как! - поделилась с нами Лидия Мкртчян. Во время войны она жила в Кронштадте, застала и запомнила все ужасы блокады. Говорит, самым страшным воспоминанием на всю жизнь осталась первая бомбежка, когда фашистская авиация чуть было не сровняла город с землей. - Вы даже не представляете, какое это счастье - оказаться сейчас здесь на параде. А самое главное - когда я смотрю на это небо, на наших солдат, на своих подруг, которые тоже пережили блокаду, я понимаю душой - войны больше никогда не будет.

Оставили огненные фронтовые годы свой след и в душе Ивана Ходункова. В самом начале войны он попал в окружение. Из 2 500 человек в его отряде осталось всего 140. Потом была оборона Киева, танковое сражение под Прохоровкой, в котором Иван Лаврентьевич принимал участие как пехотинец. И он все выдержал, все пережил, а сегодня, несмотря на свои солидные 97 лет, специально приехал в Санкт-Петербург из Смоленска - посмотреть на парад на Дворцовой.

Санитарная обработка трибун перед парадом.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

ПАМЯТЬ ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНЫ

От души поздравив Ивана Ходункова, мы отправились дальше - и тут же столкнулись с представительным мужчиной в необычной на вид военной форме. Оказалось, что неожиданный гость - польский прапорщик Ежи Тыц. Двенадцать лет назад он основал в родной стране содружество "Курск". И с тех пор борется за сохранение памяти о советских солдатах - вместе с такими же неравнодушными людьми восстанавливает памятники и захоронения, судится с вандалами.

- Конечно, нам непросто, - признался ран прапорщик. - Приходится идти наперекор не только обычным людям, но и власти. Но я скажу об этом так: максимум, что с нами могут сделать - арестовать на несколько месяцев. Разве это страшно? Идти в атаку, когда на тебя наступают полки СС - вот что было страшно! К сожалению, не все в Польше сейчас это понимают.

Командующий и принимающий парад приветствуют войска.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем подошло время начала парада. Зрелище - особенно часть с бронетехникой - как и всегда, получилось захватывающим. По Дворцовой площади у стен Эрмитажа прогрохотали многотонные танки и САУ, спецавтомобили, зенит но-ракетные комплексы и комплексы связи, машины- наследники легендарных "Катюш" и "тридцатьчетверок". Не обошлось и без новшеств - так, в пешем строю впервые приняли участие кадеты ФСО, а колонну спецтехники замкнули парадные расчеты военной полиции. Конечно, на фоне грозных БТР-82 и "Искандеров" автомобили "Лада Веста", пусть даже и в "боевой "раскраске, смотрелись несколько странно, но тем не менее - парад стал ещё зрелищнее и богаче, а это не может не радовать.

А это могучие БТР-82 на Дворцовой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего по площади прошли 4 500 военнослужащих и 109 военных и специальных машин. А в небо поднялись 34 вертолёта и самолета - от многоцелевого гиганта МИ-26 до быстрых, маневренных и очень опасных в бою истребителей СУ-35СМ.

Легендарный танк Т-34.Фото: Артем КИЛЬКИН

"МЫ ФАШИСТОВ НЕ БОЯЛИСЬ - А УЖ ВИРУСА ТЕМ БОЛЕЕ"

В заключении торжественной части парада перед журналистами выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города отметил, что все прошло хорошо. А самое главное - удалось соблюсти все необходимые меры безопасности.

Восхитительная колонна женщин-военнослужащих.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы выполнили все предписания Роспотребнадзора, - отметил Беглов. - Было много разговоров - приглашать ветеранов или нет. Но когда мы задали этот вопрос им самим, они ответили: "мы фашистов не боялись, а уж коронавируса тем более". Так что праздник удался - и это самое главное.

Парад Победы в Санкт-Петербурге прошел по-настоящему празднично.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также Александр Беглов рассказал журналистам, что первый парад, в котором приняли участие гвардейские части, прошел на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 8 июля 1945 года. А кроме того, представил СМИ 14-летнего кадета Михаила Катаева. Когда-то его прадед прошел в том самом первом параде - а сам Михаил принял участие в сегодняшнем. По словам парня, этот опыт он запомнит на всю жизнь. Ну а под конец - впервые в истории города! - парадные расчеты, принимавшие участие в параде, прошли по Невскому проспекту. А следом за ними под звуки праздничных маршей промчалась колонна из 500 мотоциклистов.

Авиация стала заключительным элементом праздника.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот так прошел парад победы в Санкт-Петербург - и никакой коронавирус не оказался ему помехой. Единственное - в этом году не будет традиционного фейерверка. Его заменит орудийный салют, который дадут вечером с берега в Петропавловской крепости.