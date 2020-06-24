«Служение стало смыслом жизни»: Герой Советского Союза Михаил Ашик празднует 75-летие Победы и свой 95-й день рождения

24 июня в этом году для Михаила Владимировича Ашика – двойной праздник. В день, когда вся страна чуть запоздало, но все же торжественно празднует юбилейный, 75-й День Победы, он отмечает личный юбилей – 95 лет.

- Ваша жизнь – пример беззаветной преданности своей стране, - от имени всех петербуржцев ветерана поздравил губернатор Александр Беглов. - Для вашего поколения беззаветная любовь к Родине и служение ей стали смыслом жизни. Вам довелось быть участником эпохальных событий: вы пережили суровую блокадную зиму, с честью воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Уроженец Ленинграда, в год начала войны Михаил Ашик поступил в Ленинградский морской техникум – сейчас это Университет морского и речного флота им. Макарова. Но учиться не пришлось, вместо лекций первокурсники рыли окопы в Рыбацком, тогда фронт уже стоял под Колпино.

В 42-м семью Ашиков эвакуировали, а в 43-м Михаил пополнил ряды красноармейцев и был направлен на Южный фронт. Там был ранен в первый раз, а всего, за годы войны трижды, но даже слышать не хотел о том, чтобы вернуться в тыл. Только фронт, только к победе. И в апреле 44-го он был направлен в Крым, в Отдельную Приморскую армию.

В составе Дунайской военной флотилии Михаил Ашик прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию.

- Будапешт мы брали почти полтора месяца, - вспоминал ветеран. – Там я почти весь свой взвод и растерял. В последнюю атаку на королевский дворец я шел с взводом, в котором было шесть человек из положенных по штату 44.

Звание Героя Советского Союза Михаилу Ашику присвоено за героизм во время Эстергомского десанта.

«У нас была задача, выйти на шоссе Будапешт-Вена, встать на нем и не дать выйти из окружения немецким танкам, - эту историю Михаил Владимирович неоднократно рассказывал и журналистам, и в своих очерках-воспоминаниях. - Держали мы дорогу четыре дня. Нас били танками, артиллерией. У меня осталось совсем мало людей (по официальным данным потери десантников составили 502 бойца из 536 – прим. ред.). На четвертый день немцы сдались. К нам приехал наш комбриг, прошел по линии моей обороны, увидел подбитые танки, наши разбитые окопы, раненых, убитых. Спросил: «Кто командовал?». Я представился. Он подошел, обнял, сказал: «Будешь героем».

После войны Михаил Владимирович долгое время служил в МВД. В это время начал писать книги, очерки, статьи. После того, как вышел в отставку, работал ведущим инженером в отделе научно-технической информации на Кировском заводе. Причем трудился до 77 лет.

Сейчас Михаил Ашик – последний живущий в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание в годы Великой Отечественной войны. Он автор книг «Эстергомский десант», «Слово о 305-м батальоне» (история батальона морской пехоты), «144-й отдельный батальон морской пехоты в Великой Отечественной войне» и других.

Комсомольская правда в Петербурге присоединяется к поздравлениям с юбилеем м желает Михаилу Владимировичу крепкого здоровья.