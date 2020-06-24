Стало известно, как похоронят блогера Настю Тропицель, погибшую на Бали

Стало известно, как похоронят блогера-миллионника Настю Тропицель, которая разбилась в мотоаварии на Бали 21 июня. Родные девушки в соцсетиях сообщили, что тело будет кремировано, а часть праха привезут в Санкт-Петербург.

- 25 июня в 15 часов по местному времени на острове Бали будет происходить церемония кремации. Приглашаем всех друзей Насти и всех тех, для кого Настя имела большое значение, чью жизнь она изменила. Сказать напутственные молитвы, потому что идет исцеление души. Слова поддержки сейчас очень важны от максимального числа людей, ей будет намного легче, - сообщает паблик в Инстаграм, созданный в память о девушке ее отцом.

Известно, что из уважения к памяти дочери, родные запретили проведение фото- и видеосъемки на церемонии.

Напомним, что сама Настя Тропицель, еще при жизни не раз заявляла, что в случае смерти не хочет «лежать в земле», а просит кремировать тело и развеять прах над любимыми местами острова Бали. Так и было решено поступить, однако часть праха родственники все же хотят отвезти на родину девушки в Санкт-Петербург.

- Приняли решение, что Настю мы будем кремировать. Потом мы с мамой поедем туда, половину праха развеем там, половину привезем в Санкт-Петербург, где торжественно захороним, - сообщил в соцсетях отец Насти Тропицель. - Если кто-то захочет попрощаться, всем будем рады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786203" frameborder="0"></iframe> На Бали в ДТП погибла известная блогер Настя Тропицель.

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