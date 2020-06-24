97-летний ветеран, принявший первый бой 22 июня 1941 года: «Сегодня моими глазами парад смотрят мои погибшие товарищи»

Парад Победы, состоявшийся в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года, собрал множество почетных гостей. Одним из них стал Иван Лаврентьевич Ходунков - ветеран-фронтовик, несмотря на солидный возраст - в ноябре ему исполнился 98 лет! - ухитряющийся не терять бодрость тела и духа.

- Вот уже пятнадцать лет на 9 мая мы путешествуем по разным городам и везде смотрим, как проходит парад, - рассказала нам внучка бравого ветерана Жанна. - И вы знаете, несмотря на дедушкин возраст, несмотря на дорожные тяготы я вижу, что эти путешествия, наоборот, придают ему сил. Он говорит: "моими глазами на все это смотрят мои погибшие товарищи".

В Санкт-Петербург Иван Лаврентьевич приехал с семьей - в том числе с маленькой правнучкой.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Свой первый бой с фашистами Ходунков принял уже 22 июня 1941 года - на западной границе у реки Буг. После - сражался на территории оккупированной Польши. Однажды колонну пограничников, в составе которой был и наш герой, у поселка Попельня в Житомирской области настигли 16 фашистских танков с пехотой. При входе в деревню Парипсы пограничники решили принять бой. Схватка была беспощадной. Без противотанковых средств, без окопов и щелей полтора часа пограничники мужественно сопротивлялись танкам с черными крестами, но силы были слишком неравны. В итоге из 200 человек, принявших бой, в живых осталось всего 44. Выжил и Иван Лаврентьевич. А после - оборонял Киев, сражался в танковой битве под Прохоровкой, давал отпор врагу у озера Балатон и на улицах Будапешта. И все выдержал, все пережил, а сегодня, несмотря на свои солидные 97 лет, специально приехал в Санкт-Петербург из Смоленска - посмотреть на парад на Дворцовой. А после - сам дошел до крейсера "Аврора" и сфотографировался рядом с ним на память. Вот уж верно говорят - гвозди бы делать из этих людей!

На Санкт-Петербурге наш герой останавливаться вовсе не собирается. На будущий год Иван Лаврентьевич запланировал поездку в Польшу - туда, где когда-то начался его трудный боевой путь.