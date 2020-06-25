В Петербурге стартовало голосование по поправкам в Конституцию

В восемь часов утра 25 июня в Петербурге, как и в других городах и поселках России, открылись избирательные участки: в России стартовало беспрецедентное недельное голосование по поправкам в Конституцию. Город на Неве встретил общероссийское голосование «полной мобилизацией».

БЮЛЛЕТЕНИ ИЗ «КРАСНОЙ» ЗОНЫ

– Это уникальное событие, в подобном формате голосование проводится впервые, – отмечает председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко. – Новый порядок голосования в течение семи дней используется для удобства граждан и обеспечения доступности избирательных участков при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Чтобы сделать недельное голосование легитимным, пришлось изменить законодательный механизм голосования.

– Непривычно. Зато это позволит избежать массового скопления людей на участках, – подчеркивает зампредседателя Общественной палаты Петербурга, ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев. – Каждый может выбрать для голосования удобный для себя день и время.

Для петербуржцев подготовили 3 846 211 бюллетеней.Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего в Петербурге организовали 1 899 избирательных комиссий на постоянных участках и еще 47 временных комиссий. Из них 41 работает в медицинских учреждениях, два – в сизо, три – в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, а еще одна – на Тамбовской улице, где могут проголосовать люди БОМЖ. Дополнительно планируют организовать три комиссии в клиниках.

В больнице №40 в Сестрорецке будут работать сразу два пункта голосования: в «красной» зоне и за ее пределами. Работать на каждом смогут лишь медицинские сотрудники. Выносить за пределы «красной» зоны бюллетени не станут: их обработают на месте и переправят наружу в электронном виде.

Организовали голосование и на семи полярных станциях и на 59 судах. За или против поправок уже высказались 635 членов экипажей 24 судов.

ТРОГАТЬ ШТОРКУ НЕ ПРИДЕТСЯ

Для петербуржцев подготовили 3 846 211 бюллетеней. Из них 695 000 предназначены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней, такими обеспечили 342 участка в Петроградском, Кронштадтском, Колпинском и Красносельском районах.

– Помещения участковых избирательных комиссий взяты под охрану, – говорит Виктор Миненко. – Защита документации обеспечена. По возможности постараемся организовать видеорегистрацию на каждом участке.

На участке будет присутствовать минимум шесть общественных наблюдателей. Всего их подготовили 12 486 человек. Стать наблюдателем мог каждый желающий, единственное требование, которое предъявляли к кандидатам, – знание международного опыта наблюдения.

В Горизбиркоме заверяют, что «голосовать безопасно и легко».Фото: Олег ЗОЛОТО

И для наблюдателей, и для избирателей подготовили средства индивидуальной защиты. На каждом участке предусмотрели «санитарную комнату» с водой, мылом и бумажными полотенцами, а также комнату, куда может изолироваться неважно почувствовавший себя наблюдатель или избиратель.

– Каждый избиратель может обработать руки, надеть перчатки и маску, получить бюллетень, сохраняя социальную дистанцию, и использовать одноразовую ручку, – поясняет начальник управления организацией избирательного процесса Санкт-Петербургского избиркома Надежда Лебедева. – Наряду с сохранением тайны голосования, трогать руками шторку кабинки избирателю не придется. А после человек сможет оставить использованные маску и перчатки в специальном месте. Каждые 40 минут на участках проводят дезинфекцию и проветривание, а перед каждым новым днем голосования – тщательную уборку.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

В Горизбиркоме заверяют, что «голосовать безопасно и легко». На дом избирательный комплект из бюллетеня и одноразовой ручки петербуржцам принесут в индивидуальном пакете. А на предприятия, решившие организовать выборы без отрыва от производства, направят двух специалистов, вооруженных дезинфицирующими средствами.

– Мы приняли решение проголосовать у себя по одной простой причине: так можно обеспечить безопасность сотрудников гораздо эффективнее, – делится президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Юрий Бурчаков.

На участке будет присутствовать минимум шесть общественных наблюдателей.Фото: Олег ЗОЛОТО

С помощью системы «Мобильный избиратель» к другим участкам прикрепились 318 000 петербуржцев. Почти все они сменили участок внутри города, предпочтя голосовать не по месту регистрации, а по месту жительства. Часть петербуржцев будет голосовать в Ленобласти, будучи на дачах. А вот избирателей, мигрирующих в другие регионы страны, единицы.

– Есть несколько сигналов о прикреплении избирателей к другим участкам без их ведома, – добавляет начальник юридического управления Горизбиркома Олег Зацепа. – Но доверия заслуживает лишь один такой случай. Разбираемся, была ли это техническая ошибка либо попытка подделки документов. В последнем случае материалы будут переданы в Следственный комитет.

СКАЗАНО!

Станислав ЕРЕМЕЕВ, зампредседателя Общественной палаты Санкт-Петербурга, ректор ЛГУ имени Пушкина:

– Поправки объединены целостной системой, которая отражает процесс становления государства. Мы взрослеем. Попытка сказать, что нынешняя Конституция совершенна, – попытка остановить развитие.

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