2020-06-25T17:21:32+03:00
Общество

Политолог: «Поправки в Конституцию дают больше ответственности регионам»

Явка, по оценкам Дмитрия Солонникова, составит 40-50 процентов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Прогнозами о голосовании с «Комсомолкой» поделился политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.Прогнозами о голосовании с «Комсомолкой» поделился политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Какими будут результаты голосования по поправкам в Конституцию? И сколько петербуржцев дойдет до участков? Своими прогнозами с «Комсомолкой» поделился политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его мнению, явка в Петербурге составит 40-50 процентов.

– Причем в Петербурге и Москве она будет несколько ниже, чем в других регионах и в среднем по стране, из-за того, что часть жителей двух столиц проживает на дачах, в областях: впервые за последние годы голосованием проходит не осенью, а летом, - отмечает специалист.

Сам Солонников будет голосовать по старинке: на участок отправятся всей семьей. Наиболее важными эксперт считает поправки, озвученные первыми в середине января.

– Видимо, президент знал, что приближается кризис, и подготовился накануне: больше ответственности регионам, уход от суперпрезидентской республики и принуждение к федерализации, – поясняет политолог.

Голосование по поправкам в Конституцию началось в Петербурге 25 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Голосование по поправкам в Конституцию началось в Петербурге 25 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО

Частый вопрос – зачем нужно было объединять все поправки в единый пул. Часть избирателей видят в этом попытку манипуляции: чтобы получить что-то одно, голосовать придется сразу за все.

– Не думаю, что так сделано специально. Поправки вообще можно было не выносить на голосование, ведь меняются статьи, не требующие референдума. Можно было бы разделить большой пул поправок на два, и часть принять стандартными процедурами без голосования. Но здесь вопрос политтехнологии. Как будут развиваться события, неизвестно, но, по прогнозу, грядет серьезный мировой кризис. В таких обстоятельствах возможность Владимиру Путину продолжить президентство оставляет нам поле для маневров, - считает Солонников.

Будут ли россияне когда-то знать поправки в Конституцию наизусть и узнавать их лишь по номеру статьи, наподобие американцев? По оценке Солонникова, в памяти народа отложатся лишь номера самых значимых из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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