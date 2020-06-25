«Это для вас он культовый, а для меня - нет»: Актер Алексей Серебряков высказал свое истинное отношение к фильму «Бандитский Петербург»

Скандальный актер Алексей Серебряков во много обязан своей популярности сериалу "Бандитский Петербург". Такого мнения придерживается и режиссер Владимир Бортко. Но вот сам артист вспоминать прошлое по неизвестным причинам отказывается. Теперь он играет совершенно другие роли и мыслит себя, судя по всему, иначе. В разговоре с журналистом "КП-Петербург" артист заявил, что ему неинтересно общаться на тему сериала. Такое заявление он сделал, обсуждая 20-летие картины.

- Мне это неинтересно, извините, я не буду на это тратить время, - пояснил Серебряков "КП-Петербург". - Это просто работа (сериал "Бандитский Петербург").

- Но ведь это культовый сериал...

- Это для вас культовый сериал, а для меня нет, - пояснил артист, после чего отказался общаться на тему сериала.

Такими герои "Бандитского Петербурга" были 20 лет назад. Такими их и запомнила вся страна.Фото: кадр из фильма

Напомним, после "Бандитского Петербурга" Серебряков снялся в таких фильмах, как: "Груз 200", "9 рота, "Пирамммида" и "Левиафан".

Сейчас Серебряков живет на две страны. В 2012 году вместе с семьей он эмигрировал в Канаду. В последнее время актер часто позволяет себе антироссийские высказывания. Например, не так давно он с уверенностью заявил, что за последние 20 лет российская власть «создала войны в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и африканских республиках».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/694343" frameborder="0"></iframe> Алексей Серебряков: «Клянусь, я не обвинял Россию ни в каких войнах».

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