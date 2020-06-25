2020-06-25T16:18:02+03:00
Звезды

«Это для вас он культовый, а для меня - нет»: Актер Алексей Серебряков высказал свое истинное отношение к фильму «Бандитский Петербург»

Артист заявил, что ему неинтересно общаться на тему сериала
Роман ЛЯЛИН
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Алексей Серебряков отказался говорить о фильме "Бандитский Петербург", который сделал его известным.Алексей Серебряков отказался говорить о фильме "Бандитский Петербург", который сделал его известным.Фото: кадр из фильма
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Скандальный актер Алексей Серебряков во много обязан своей популярности сериалу "Бандитский Петербург". Такого мнения придерживается и режиссер Владимир Бортко. Но вот сам артист вспоминать прошлое по неизвестным причинам отказывается. Теперь он играет совершенно другие роли и мыслит себя, судя по всему, иначе. В разговоре с журналистом "КП-Петербург" артист заявил, что ему неинтересно общаться на тему сериала. Такое заявление он сделал, обсуждая 20-летие картины.

- Мне это неинтересно, извините, я не буду на это тратить время, - пояснил Серебряков "КП-Петербург". - Это просто работа (сериал "Бандитский Петербург").

- Но ведь это культовый сериал...

- Это для вас культовый сериал, а для меня нет, - пояснил артист, после чего отказался общаться на тему сериала.

Такими герои "Бандитского Петербурга" были 20 лет назад. Такими их и запомнила вся страна. Фото: кадр из фильма

Такими герои "Бандитского Петербурга" были 20 лет назад. Такими их и запомнила вся страна.Фото: кадр из фильма

Напомним, после "Бандитского Петербурга" Серебряков снялся в таких фильмах, как: "Груз 200", "9 рота, "Пирамммида" и "Левиафан".

Сейчас Серебряков живет на две страны. В 2012 году вместе с семьей он эмигрировал в Канаду. В последнее время актер часто позволяет себе антироссийские высказывания. Например, не так давно он с уверенностью заявил, что за последние 20 лет российская власть «создала войны в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и африканских республиках».

Алексей Серебряков: «Клянусь, я не обвинял Россию ни в каких войнах».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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