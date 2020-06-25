2020-06-25T17:15:22+03:00
Общество

Милонов – о поправках в Конституцию: «У меня претензий нет»

Депутат назвал свои любимые поправки в главный закон России
Анна ПОСЛЯНОВА
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Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов назвал самые важные, с его точки зрения, поправки в Конституцию.Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов назвал самые важные, с его точки зрения, поправки в Конституцию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов назвал самые важные, с его точки зрения, поправки в Конституцию. Рейтинг возглавляет блок поправок о духовном наследии, вере и семье.

– Радостно, что из инструкции по эксплуатации Конституция переходит в разряд документа, наполненного глобальными смыслами для людей, которые видят в нем матрицу ценностей, лекала, по которым будет развиваться наше общество, – поясняет депутат. – У меня растут дети. И для них я хочу именно таких ценностей.

Все чаяния парламентария включить в новую Конституцию, увы, не удалось. В их числе, например, поправка, предлагающая отмерять жизнь человека с момента зачатия – фактически запрет абортов.

– Но к Конституции как набору ценностей у меня претензий нет. Рад, что принимаем именно в таком виде, – добавляет Милонов. – У меня растут дети. И для них я хочу именно таких ценностей.

Второй важный для депутата блок – социальный. В нем Милонов видит не популистские заявления, а «переход от декларативности к большей направленности деклараций: не просто право на здравоохранение, а право на доступное здравоохранение». Социальные поправки позволят, по мнению депутата, предпринимать сверхординарные меры по обеспечению закрепленных в Конституции прав и свобод.

На третьем месте топа – поправка о Госсовете. Именно такого органа – ставящего глобальные идеологические и стратегические задачи, «формирующего смыслы» – России, считает Милонов, как раз не хватает.

Величайшим достижением нынешнего голосования Милонов считает электронный формат, которому нас научил коронавирус: «за этим будущее».

– Уважения заслуживает как позиция «за», так и «против». Неуважительная позиция только одна: когда не идешь голосовать, – уверен парламентарий. – Тот, кто не голосует, становится недогражданином.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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