«Он при мне тоже хотел сесть пьяным за руль, говорил - все решим!»: артист Марк Гонорок рассказал о пьяном Ефремове

Смертельная авария с участием Михаила Ефремовым разделила его коллег на два лагеря: одни ему сочувствуют и заступаются, другие осуждают. Правда, мало, кто вспоминает, что проблемы с алкоголем у артиста были уже давно. Об этом «КП-Петербург» рассказал актер сериала «Улицы разбитых фонарей» и фильма «Все будет хорошо» Марк Гонорок. Артист и сам в прошлом году сильно пострадал в аварии под Гатичной, поэтому решил высказать свое мнение о случившемся.

- Я познакомился с Михаилом Ефремовым в 97-98 годах, когда поехал покорять Москву из Петербурга, - рассказал «КП» Марк Гонорок. – Это был пик моей профессиональной деятельности. Мы пересекались с многочисленными актерами. С Михаилом Олеговичем мы встретились в Доме актера. Разговорились с ним, человек очень интересный, очень открытый в отличие от других медийных личностей. Мне он сразу понравился. Человек не страдает звездной болезнью. К нему подходило много людей, которые рассказывали о своих проблемах. Он всех выслушивал, давал советы. Был готов помочь всем.

Ефремов был пьян в момент аварии

В тот вечер Михаил Ефремов, по словам артиста, тоже изрядно выпил.

- Это у него давно, - вздыхает артист. - Когда он выпьет, в нем просыпается летающий Бэтмен. Он становился как не в себе. Все ему было по колено. Прилив адреналина. И вот мы вышли из Дома актера и Михаил Ефремов мне сказал: «Поехали, я тебя прокачу на Садовом кольце». Я ему ответил: «Миша, ты обалдел? Ты же выпивший!». Он сказал еще: «Да ладно, решим!». В нем просыпался герой, которому море по колено. В итоге я его отговорил. И мы поехали на такси.

Сотрудники ФСИН доставили Ефремова на допрос.УФСИН забирает Ефремова на допрос

Марк Гонорок признает, что Михаил Ефремов виноват в аварии. Но, по его словам, окружение актера должно было на него повлиять.

- Это, наверное, не только его вина, - рассуждает Гонорок. - Он должен, конечно, ответить за свой поступок. Но это закономерность. Я считаю, что близкие должны были повлиять на него. Хотя я понимаю, что это очень сложно. И я не считаю себя правом осуждать или судить. Я тоже не ангел и имел проблемы с данной бедой. Но после рождения ребенка для меня эта проблема исчезла. Тем не менее, близкие не должны закрывать на такое глаза.

Артист прокомментировал ДТП с ЕфремовымФото: Личная страница героя публикации в соцсети

При этом Гонорок уверен, что Ефремова подначивали выпить

- Очень много людей, которые не состоялись в профессии, говорили: «Миша, давай выпьем!». Им нравилось, что Миша в таком состоянии мог спокойно высказать полицейскому претензию. Для него не было границ и рангов. Я не думаю, что Миша специально сел таким за руль. Он не был наркоманом, это частный случай. Кто-то его спровоцировал. Да и у него, насколько я знаю, незадолго до этого умер близкий друг. А вообще нашему обществу очень нравился такой балагур, который мог вести себя так, как считает нужным. Люди от этого получали удовольствие. А сейчас, когда произошло горе, я не вижу защитников тех, кому нравился гражданин поэт.

К слову, артист и сам в прошлом году попал в аварию. И сейчас он пытается наказать виновника.

uspenskayalubov_official Михаил Ефремов стал виновником аварии в Москве

- 30 августа прошлого года я попал в серьезное ДТП со своей матушкой, - поясняет артист. - Мне шла в лоб машина на трассе. Мы чудом остались живы. У нас с мамой были очень тяжелые увечья, машина в хлам. Мы попали сначала в Гатчинскую больницу, а потом в НИИ Джанелидзе. Мне проводили операции, полностью собирали руку. Мама серьезно повредила таз. У нее было две сложные операции, у нее внутри разложилась шейка бедра, кровоток был поврежден, боли были адские. Маме должны делать сложное протезировании. Но из-за пандемии все отложилось. ГИБДД установило, что я полностью прав. Дело расследуют в УМВД по Гатчинскому району. Но в суд виновника аварии пока не передали. А он даже не извинился, сказал, что не считает нужным.

Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Сев пьяным за руль своего внедорожника, он вылетел на встречку и практически лоб в лоб столкнулся с грузовичком, за рулем которого был Сергей Захаров. Позже мужчина скончался. Ефремов сейчас под домашним арестом, в ближайшее время начнется суд над актером. Ему грозит серьезный срок.

domogarov.aleksandr Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей Ефремовым, - лакмусовая бумажка...

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