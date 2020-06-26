Зенит - Крылья Советов 26 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Трансляция матча Зенит - Крылья Советов» 26 июня 2020

Пятничный вечер любители футбола проведут у телевизоров, а некоторые счастливчики – на стадионе. В рамках 24 тура Тинькофф Премьер-Лиги «Зенит» принимает у себя в гостях самарские «Крылья Советов».

Напомним расстановку сил: «Зенит» - абсолютный лидер чемпионата. Сине-бело-голубые уверенно занимают первую строчку турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя «Локомотива» на 9 очков. И это за семь туров до конца турнира. Чтобы растерять такое преимущество «зенитовцы», должны, как минимум, проиграть три игры из оставшихся семи. Но будем верить, что этого не произойдет.

«Крылья», в свою очередь, аутсайдер чемпионата. Команда идет на последнем месте и рискует в следующем сезоне выступать в ФНЛ. Понятно, что прогноз букмекеров – в пользу «Зенита». Тем не менее, главный тренер нашей команды Сергей Семак не расслабляется. Ведь гости приедут с твердой решимостью заработать очень важные очки.

- Сейчас каждая игра очень сложная, - говорит Сергей Богданович. - Что касается «Крыльев», то в гостях они играют гораздо лучше, чем дома. Где-то, может быть, им даже проще — есть возможность контратаковать, есть быстрые футболисты, которые сильны при обыгрыше один в один. Нас ждет очень непростой матч. Нужно со всей серьезностью и ответственностью подойти к нему.

Кстати, на стадионе «зенитовцев» наконец-то поддержат болельщики. По новому временному регламенту вход на стадион разрешен только группе поддержки «хозяев» матча. Но занято будет не больше 10% мест на трибунах.

Время начала матча Зенит - Крылья Советов 26 июня 2020

Матч Зенит - Крылья Советов начнется 26 июня в 20:30 по московскому времени

Где смотреть Зенит - Крылья Советов 26 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча Зенит - Крылья Советов можно посмотреть 26 июня на канале «Матч ТВ»