2020-06-26T13:53:50+03:00
Звезды

«Нет моральных сил»: Ольга Дроздова призналась, как Дмитрий Певцов тяжело переживает смерть матери

Звездная семья до сих пор не может оправиться от горя
Роман ЛЯЛИН
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Ольга Дроздова помогает Певцову справиться с утратой Фото: Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГОльга Дроздова помогает Певцову справиться с утратой Фото: Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В семье артистов Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой 9 июня произошло страшное горе. У звезды «Бандитского Петербурга» умерла мама Ноэми Роберт. Женщине был 91 год. Ее похороны проходили в закрытом режиме. Сообщить о трагедии артист смог чуть позже, когда все траурные мероприятия были закончены.

Известно, что Ноэми Роберт умерла дома, рядом с ней были все близкие люди. Как вспоминает сам артист, его мать была уникальным человеком, говорила на трех языках. И «всю свою жизнь была доктором во всех смыслах этого слова». Певцов также признался, что, несмотря на возраст, матери до последнего все было интересно. Например, Ноэми Роберт ездила с ним в Санкт-Петербург на автогонки.

- Ее уход не стал для нас неожиданностью, мы долго ее держали, она уходила постепенно, как это бывает почти в 92 года. Мы молились за нее, - в свою очередь поясняла Ольга Дроздова.

Даже спустя месяц после случившегося семья тяжело переживает утрату. Об этом «КП-Петербург» сообщила сама Ольга Дроздова.

- Простите, я вас подвожу, наверное, не готова к интервью, нет сейчас моральных сил, - сообщила Ольга Дроздова «КП-Петербург».

Интервью Ольга Дроздова откладывала несколько раз. Впервые она сообщила, что не может общаться, потому что они скорбят в 9-ый день со дня смерти Ноэми Роберт. Сам Певцов также отказался от комментариев.

Сейчас Ольга Дроздова сосредоточилась на своем ребенке. Мать вместе с сыном каждый день делают уроки. В соцсетях у нее стоит статус: «Ищу работу».

Ранее Дмитрий Певцов признавался, что тяжело переживает другую утрату. В 2012 году у него умер старший сын. Актер до сих пор не может себя простить, что уделял ему мало времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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