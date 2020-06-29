Стадион в Санкт-Петербурге продезинфицировали перед матчем Зенита с Крыльями Советов

Стадион Зенит-Арена готовится принять первый матч после долгого перерыва из-за карантина. Сегодня, 26 июня в 20.30 сине-бело-голубые сыграют на арене домашний матч с «Крыльями Советов». Поболеть за свои команды смогут не все - в Санкт-Петербурге по-прежнему действует режим самоизоляции, массовые мероприятия запрещены. Но, как рассказали в пресс-службе Зенита, вход на стадион будет разрешен только группе поддержки «хозяев» матча. Занято будет не больше 10% мест на трибунах. В связи с этим с самого утра арену дезинфицируют.

Перед стадионом также прошла дезинфекция. Фото: Евгений АсмоловФото: ФК "Зенит"

Дезинфекция раздевалок. Фото: Евгений АсмоловФото: ФК "Зенит"

Специалисты в защитных костюмах появились на стадионе рано утром 26 июня. Они обработали спецраствором каждый сантиметр Зенит-Арены. Дезинфицированы трибуны, вип-ложи, раздевалки. Также с помощью спецтехники обеззаражена территория около стадиона.

Работники в спецкостюмах подготовили стадион к предстоящему матчу. Фото: Евгений АсмоловФото: ФК "Зенит"

Напомним, накануне игры с Крыльями стало известно, что все игроки Зенита получили результаты теста на коронавирус. К счастью, абсолютно все спортсмены здоровы.

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