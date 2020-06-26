Актриса театра Ленсовета Ирина Замотина умерла в Санкт-Петербурге

Актриса театра и кино Ирина Замотина умерла в Санкт-Петербурге на 82 году жизни. О смерти своей артистки, сообщили в театре имени Ленсовета, где Ирина Борисовна служила почти 60 лет.

- Мы потеряли родного человека. 24 июня на 82-ом году жизни скончалась актриса Ирина Борисовна Замотина. Ее яркая судьба в театре сложилась на наших глазах. Скорбим вместе с родными и близкими, - сообщает пресс-служба театра Ленсовета.

Уроженка Амурской области, она большую часть жизни связала с городом на Неве. В начале 60-х годов Ирина Замотина окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Широкий зритель знает актрису по ролям в фильмах «На войне как на войне», «Торможение в небесах», «Последнее путешествие Синдбада», а также по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Но больше всего Ирина Замотина играла в театре Ленсовета, где служила с 1963 года. В ее арсенале роли в спектаклях «Таня», «Щедрый вечер» , «Пигмалион», «Мой бедный Марат», «Сплошные неприятности» , «Солдат и змея», «Человек и джентльмен», «Малыш и Карлсон», «Укрощение строптивой» и многих других.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким артистки.