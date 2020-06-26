Куда и за сколько можно уехать в отпуск из Санкт-Петербурга летом 2020: Карелия и Сочи вместо Европы

Петербуржцы вот уже месяц греются на солнце и атакуют местные пляжи – июнь выдался очень жарким. Тем не менее большинство из них мечтают о курортах и путешествиям по новым местам. «Комсомолка» узнала, куда можно поехать в отпуск из Санкт-Петербурга летом 2020.

У МОРЯ, У СИНЕГО МОРЯ

Пока об отдыхе за границей приходится только мечтать. И хотя некоторые европейские страны уже начали открывать пляжи для туристов, для россиян такие путешествия под большим вопросом. Международные перелеты из нашей страны все еще приостановлены, а границы закрыты. Но грустить точно не стоит, ведь из Петербурга можно отправиться на российские курорты – и в Крым, и в Краснодарский край.

С сообщением до южных городов у Северной столицы проблем нет. Сейчас из Пулково ежедневно летают самолеты в и Сочи, и в Анапу, и в Симферополь. Цена билетов стартует в среднем от 6 тысяч в одну сторону. Конечно, на эти направления сейчас большой спрос, поэтому с покупкой билетов на регулярные рейсы, как и всегда, не стоит затягивать. Отправляются с Московского вокзала и поезда «Таврия» в Крым, курсируют традиционные составы до Анапы (билеты – от 3,5 тысяч в плацкарт). А еще – отправляется двухэтажная «Северная Пальмира» в Сочи (билеты от 6,6 тысяч).

На Черном море уже ждут туристов со всей страны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, турфирмы уже вовсю продают «пакеты» на Черное море. Потихоньку возобновляют работу и чартерные рейсы. Так, например, путешественники уже отправились на отдых с туроператором «Библио-Глобус» в Сочи. И спрос на направления уверенно растет, отмечают специалисты.

– За период ограничений образовался большой отложенный спрос на комплексный туристический продукт. Мы видим, что путешественники не отменяли свои поездки, а переносили их, дожидаясь главного события этого туристического сезона – открытия российских курортов. На рост спроса также влияет и ценовая политика – в этом году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем годом ранее, – отмечает управляющий директор туроператора Ирина Костенко.

В этом году социальная дистанция будет на пляжах обязательной.Фото: Олег ЗОЛОТО

И цены действительно не так сильно «кусаются». Например, недельный тур в Сочи на двоих с завтраками и включенным перелетом уже 1 июля можно приобрести за 40-50 тысяч рублей. Что касается Крыма, бронировать отели там можно уже сейчас, но принимать гостей они могут с 1 июля.

ТЕСТЫ? МАСКИ? КАРАНТИН?

Но самый главный вопрос для туристов из Петербурга, который еще только выходит из «особого режима», – нужно ли сидеть на карантине по прибытии на море? Что касается курортов Крыма и Краснодарского края ответ внушает оптимизм: приезжих из регионов уже не будут помещать на обязательную изоляцию. Кроме того, туристам не нужно предъявлять тесты на коронавирус. Но пока такая справка остается актуальной только для тех, кто отправляется на отдых и лечение в санатории Краснодарского края. При этом мерить температуру по приезде все же будут всем – и в Краснодарском крае, и в Крыму.

На курорты Крыма и Краснодарского края легко можно добраться из Петербурга.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту, – проинформировал на своей странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксенов.

Пока и на Кубани, и в Крыму действует масочный режим. Но, конечно, на пляже маски носить не нужно. На берегу важно соблюдать социальную дистанцию.

НА ЗАМЕТКУ

В Краснодарском крае (на 26 июня 2020):

- приезжим из регионов не нужно проходить обязательную изоляцию;

- справка об отсутствии COVID-19 нужна только для отдыха в санаториях;

- пока закрыты кинотеатры, аттракционы, аквапарки, бани и сауны;

- с 27 июня открываются дельфинарии, океанариумы и зоопарки на открытом воздухе;

- в местах массового скопления людей и в транспорте нужно носить маски;

- все еще запрещены массовые мероприятия;

- с 27 июня открываются кафе и рестораны;

- действует режим повышенной готовности – до 6 июля.

В Крыму (на 26 июня 2020):

- приезжим из регионов не нужно проходить обязательную изоляцию;

- отели и гостиницы для жителей других регионов станут доступны с 1 июля;

- все еще обязательны маски в транспорте, в магазинах и других местах скопления людей;

- открыты музеи;

- постепенно открываются зоопарки и парки;

- пока не работают концертные залы и кинотеатры.

- работают кафе и рестораны.

На Ладожском озере можно отлично провести летний отпуск.Фото: Олег ЗОЛОТО

НА ОТДЫХ К СОСЕДЯМ

Если отправляться в отпуск далеко нет желания или возможности – его можно ничуть не хуже провести и в ближайших регионах. Конечно, в первую очередь на ум приходит соседняя Ленинградская область. Туда можно ехать туром и «дикарями», на экскурсии и загородный отдых, с семьей, друзьями и в самостоятельное путешествие. Не нужно сдавать тесты или проходить изоляцию. Уже работают гостиницы, базы отдыха и коттеджи в самых живописных местах, в том числе и у воды. Чего только стоят виды на Ладожском озере! Регион полон памятников истории, культуры и природы. Заказник «Линдуловская роща», дом-музей композитора Римского-Корсакова в Тихвине, средневековый Выборг, крепость Корела в Приозерске, императорская резиденция в Гатчине – только выбирай на свой вкус! Кроме того, в Ленобласти уже запустили речные круизы – можно сплавать в Старую Ладогу, на острова Коневец или Валаам.

Выборг - прекрасное место для небольшого путешествия.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Конечно, еще одно из популярных направлений – это Карелия. Этот регион тоже уже принимает туристов. И жители Петербурга активно интересуются экскурсионными поездками в край невероятной красоты северной природы.

– На этой неделе мы запустили первые туры в Сортавалу и Рускеалу. Люди звонят и спрашивают, когда можно посетить Карелию, желающих очень много, – поделился с «Комсомолкой» туроператор «СканТур». – Мы уверены, что спрос на туризм внутри России сейчас будет очень большой.

Туры в Карелию всегда были популярны, но этим летом - особенно.Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

«Оживает» для туристов и Калининград. Там с 22 июня отменили обязательную изоляцию для приезжих из других регионов. Правда, правило это распространяется для тех, кто остается в гостинице на срок более двух дней. Так что рассматривать пока стоит более долгую поездку в Калининград, чем только на выходные. Кроме того, в «русскую Европу» уже активно организовывают поездки туроператоры, а из Петербурга начинают летать чартеры. К слову, туристов в регионе уже ждут открытые музеи и летние кафе.