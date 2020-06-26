Заслуженный тренер России Тамара Москвина: «Мое первое платье для соревнований мама сшила из портянок»

Тамара Москвина подарила стране множество звезд фигурного катания. Под ее руководством пары Бережная - Сихарулидзе и Казакова - Дмитриев становились олимпийскими чемпионами, она тренировала победителей чемпионатов Европы и мира, да и сейчас взращивает новые таланты - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России и Европы в 2020 году. Сама она - чемпионка СССР, заслуженный тренер России. Сегодня ей исполняется 79 лет.

«СРАВНИВАЛА СЕБЯ С СОЛДАТАМИ»

У этой миниатюрной женщины характер матерого командарма.

- Тихо! Сейчас я все скажу! - по-тренерски прерывает она болтовню, обдумывая ответ на вопрос. У Тамары Николаевны безупречная осанка и цепкий взгляд. И да, она вовсе не выглядит на свои годы.

Выступать на крупных соревнованиях по фигурному катанию Тамара Москвина начала с середины 50-х годов. Тогда в Ленинграде еще не было искусственных катков, и спортсменам приходилось ездить на сборы в другие города. Не было возможности и сшить на заказ костюмы для выступлений.

- Была как-то у меня произвольная программа под музыку французского композитора. Чтобы получился подходящий, на мой взгляд, костюм, я купила колготки в сеточку и сделала из них рукава, - вспоминает тренер. - А первое мое платье мама сшила из отцовских портянок (он был военный), где-то раздобыла голубую краску и смастерила мне наряд.

Несмотря на то что в те непростые времена советские фигуристы выкручивались как могли, их боялись все.

- Ведь мы выйдем на лед и шпарим свое! Всегда старались быть лучшими и оказаться на пьедестале, - говорит Тамара Николаевна.

Тамара Москвина считает себя счастливой женщиной, ведь у нее есть и любимая работа, и семья, и даже время на отдых и друзей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но, чтобы завоевать заветную медаль, нужны не только мастерство - не меньшую роль играла уверенность в своих силах. А вот это частенько бывало проблемой.

- Я дважды была чемпионкой СССР в одиночном катании и во время выступлений как минимум два раза падала, - делится Тамара Москвина. - Думала, как справиться с сильным волнением, начала вести внутренние диалоги и придумала себе мотивацию. Я сравнивала солдат на войне, которые, ничего не боясь, шли на амбразуру, и мое катание на комфортном катке, где вокруг зрители, тебе хлопают… Сказала себе: «Ну и чего ты трясешься?!» Это очень мне помогло, я стала уверенной в себе спортсменкой и выполняла все, что готовила.

«УПАДИ!»

Владеть собой в любой стрессовой ситуации Тамара Николаевна учит и своих воспитанников. Порой ее методы весьма оригинальны.

- На тренировках я могу ехать рядом со своими ребятами и под руку им говорить: «Упади, упади, упади!» Они иногда не выдерживают: «Тамара Николаевна, вы мне мешаете!» А я и говорю, что делаю это специально. Потому что мало ли что им выкрикнут с трибун на Олимпийских играх. А если они будут подготовлены, то не среагируют, - философски размышляет тренер.

Но иногда психологической «прокачки» на тренировках бывает недостаточно. Тогда приходится изыскивать более экстравагантные способы.

- Одной моей ученице не бояться помогал портретик ее мужа, - рассказывает Москвина. - Я выставляла его на борт во время соревнований. Но издалека ведь не было видно, что это я там держу, и поэтому мои коллеги Татьяна Анатольевна Тарасова и Елена Анатольевна Чайковская поначалу говорили: мол, Москвина сошла с ума, что она за хитрости там придумала (смеется). Пару раз мы так сделали. И это помогло! В результате Оксана Казакова вместе с Артуром Дмитриевым выиграла Олимпийские игры в Нагано в Японии.

Победа на Олимпиаде, потрясающе выполненная программа, пьедестал, цветы, медали… Казалось бы, вот он - триумф, к которому так рвутся спортсмены! Это все, конечно, прекрасно, но на самом деле, как говорит Москвина, в такие моменты чувства совсем другие.

- В эти минуты наступает опустошение, - поясняет она. - Ведь самое интересное - азарт, ажиотаж, когда ты готовишь свою программу. Ты уже в своей голове пережил эту победу, к которой так усердно стремился. Некоторые думают, что, раз выиграл, сразу идешь гулять и пить шампанское. Нет. Самое захватывающее происходит до этого. А потом - просто снятие напряжения.

По мнению тренера, главное для фигуриста - уверенность в своих силах. Этот навык она в первую очередь прививает своим ученикам.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПРОЖИВАЮ ДВЕ ЖИЗНИ»

Глядя на Тамару Николаевну, кажется, что в ее сутках как минимум вдвое больше часов. Ведь, воспитывая олимпийских чемпионов, она успевает уделять время семье, друзьям и отдыху.

- Меня часто обвиняют, что я фанат работы, и постоянно спрашивают, а есть ли в моей жизни что-то еще, - недоумевает Тамара Москвина. - Но ведь я же обычный человек! Я женщина! Обязательно должен быть хороший муж, дети, друзья. Хочется красиво одеться, причесаться, накраситься, отлично выглядеть. А театр? А поездки? А застолья? Все это должно быть в жизни человека. И у меня есть - я счастливая.

Тамара Николаевна искренне не понимает, почему таких людей, как она, считают белоручками.

- Порой меня спрашивают, а есть ли у меня на даче садовник. Я говорю: конечно, есть. Работает у меня одна помощница по хозяйству - Тамара. Все удивляются: «Ой, надо же! Какое совпадение!» А я говорю: вот, она перед вами. И делаю шаг вперед, - улыбается тренер. - Ну а что вы думали, мы просто по верхам да по верхам? Нет! Если надо, и унитаз сможем отчистить, и чашку от кофе помыть. Мы все умеем! Так и получается, что живу я две жизни: одна - человеческая, а другая - профессиональная.