Ученые – о поправках в Конституцию: «Национальная воля есть – единство появится»

Как политика связана с патриотизмом, и почему союз первого и второго – залог территориальной целостности государства? На эти вопросы ответили в медиацентре Дома журналиста в ожидании общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

ОТ МАЛОГО К ВЕЛИКОМУ

Говоря о суверенитете и территориальной целостности, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, доктор философских наук Александр Кугай видит ведущую роль в первом: «нет суверенитета – не будет и целостности».

– Промышленность, оборона, культура – все это не сможет «работать» без национального самосознания, – продолжает ученый. – Суверенитет в экзистенциальном плане – это понимание, что эта семья, этот дом, этот город и эта страна – твои. Самым большим собственником можно считать национального лидера, который пропускает через себя все, что есть в государстве.

Национальное сознание, по словам Кугая, – продукт правящей элиты: именно лидер государства формирует национальные смыслы и идеи. А потому, если смотреть на проблему применительно к России, главная задача лидера – «не допустить деперсонализации национального самосознания», фактически сохранить и взрастить любовь к малой родине и ко всему Отечеству.

Ну, а когда гражданин ценит свою малую родину, и на территорию всей станы он смотрит иначе. Для русского человека «территория всегда обладала сакральным смыслом», широта русских просторов – прямое отражение широкой русской души.

Очевидно, что суверенитет – главное условие сохранения государственной территориальной целостности. Этому и посвящен целый пул поправок в Конституцию. Ключевыми Кугай выделяет верховенство российского права над международным, новые требования к кандидатам на государственные посты, а также положение о так называемых федеральных территориях.

Новое понятие федеральных территорий может появиться в законодательстве России в связи с активным освоением Арктики: на практике охватить ее своей властью прилегающие субъекты страны не могут, но и без присмотра и разработки оставить богатую природными дарами территорию, на которую уже посягают США, ЕС и Китай, нельзя.

– Я поправки поддерживаю, – признался Кугай. – Но главное, чтобы новый закон работал, а не «отдыхал» на сайтах Интернета и полках библиотек.

КОРНИ ВЫКОРЧЕВАНЫ, СОЗНАНИЕ ЗАТУМАНЕНО

– Западные политологи уже договариваются до того, что Россия вообще не имеет своей истории, что точка отсчёта ее истории – 1991 год, – отмечает директор Музея Суворова Владимир Гронский. – Но это не имеет под собой никакой почвы. Важно понимать: это происходит не потому, что кто-то просто хочет нас облаять, а для того, чтобы разрушить сознание молодёжи, наши корни, нашу идентичность.

О том, что ни в коем случае нельзя поддаваться на попытки «навязать нам, что гордиться подвигом предков не нужно, что подвиг нужно забыть», упомянул и руководитель патриотического объединения «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн.

– Тысячи детей посещают нашу экспозицию ежедневно. И мы видим, к чему привело многолетнее отрицание памяти подвига предков, – отметил он. – Дети прекрасные, но создание их затуманено, информация в их головах искажена. Прочитали псевдо-правду в Интернете, посмотрели кино, профинансированное иностранным фондом, а потом говорят, что блокады Ленинграда на самом деле не было. Все это вносит небольшие, но очень принципиальные изменения.

Взрастить патриотизм и идентичность, уверены специалисты, способна национальная воля. Она-то и защитит россиян от «тлетворного влияния Запада».

– Одна из задач глобализации – уничтожение государственных границ и подчинение оставшихся государственных структур интересам транснационального капитала, – поясняет ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской. – Только страны, обладающие ресурсами и волей, смогут сделать выбор.

РЕШИТЬ СВОЮ СУДЬБУ

Национальная воля, по словам Рудского, формирует национальную идею. Происходит это, когда народ осознает свое единство, свои традиции, свою историю и судьбу.

– К 1 июля мы шли долго. Зачем президент хочет провести голосование? – рассуждает Рудской. – Чтобы народ сам решал свою судьбу: достроен ли он жить в сильном независимом государстве или еще не достиг этого уровня. Задача жить в по-настоящему суверенном государстве не из легких: в Киргизии, например, два президента в эмиграции, а третьего приговорили к 11 годам заключения, про Украину и говорить нечего. Просто чтобы управлять государством и чтобы оно просуществовало хотя бы какое-то время, нужен исторический опыт. У России такой опыт – порой трагический, но по большей части героический – есть.

Ректор Политеха напомнил, что Россия не строилась на колониальных завоеваниях; что Сибирь стал частью государства лишь потому, что к границам подбиралось Бухарское ханство; что Крым впервые включили в состав Российской империи после восстания Пугачева, который пополнял свою казну за счет крымского невольничьего рынка – мирового рынка работорговли.

– Наш суверенитет, наше единство неоднократно приходилось защищать, недаром войны, которые вела Россия, были либо оборонительными (отечественными), либо освободительными, – добавляет Рудской. – Нам только предстоит трудный путь гражданского осознания. Но у нас есть воля, а значит, будет и единство – то, в чем заключена наша сила. И тогда Россия снова станет великой державой.

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