Историки Петербурга – о поправках в Конституцию: «Идет война – война за память»

По какому пути пойдет Россия, стоящая перед непростым выбором? Сохранит ли она свою независимость или подчинится транснациональным корпорациям? Такими вопросами открыли круглый стол в медиацентре Дома журналиста в Петербурге сегодня, 26 июня. За ним собрались политики, историки, поисковики и блогеры.

«ОДИН НАРОД – ОДНА СТРАНА»

Первым слово взял писатель и политик Николай Стариков. Он отметил, что сохранение государства и принятие поправок в Конституцию – два взаимосвязанных процесса, и выделил спектр поправок, касающихся, на его взгляд, суверенности России.

– Конституция будет содержать запрет на отчуждение территорий, даже на обсуждение этого, – обратил внимание Стариков. – Нельзя забывать, что у нас самая большая страна в мире, и соседи всегда подумывают от этой «огромности» что-то себе отщипнуть.

На пользу независимости России пойдут поправки о приоритете законодательства страны над международным, о русском народе как государствообразующем и о русском языке, а также о правопреемстве СССР.

– Добавил бы еще сюда и Российскую империю: один народ – одна страна, – сказал писатель. – Нельзя противопоставлять части истории нашей страны друг другу и говорить, например, что Советский Союз был плохим или хорошим: это деструктивно.

Причисляет к поправкам о суверенитете Стариков и фразу о браке как союзе между мужчиной и женщиной.

– В сегодняшних, мягко говоря, странных условиях, когда на Западе принимаются противоречащие естеству законы, поправка заявляют о нашем отдельном взгляде на сферу брака, – пояснил Стариков. – Это абсолютно верная позиция.

– Есть понятие семьи и нормальных ценностей, – поддержал директор Музея Суворова Владимир Гронский. – Такие люди были всегда. И они не должны требовать к себе особого отношения: что им, ботинки что ли целовать должны, потому что они геи?

Суверенитет, заключил Стариков, – защита истории: «чтобы воспитать патриота на такой огромной территории, нужны общие понятия и стандарты, что было хорошо и что плохо».

ВЗЯТЬ РЕВАНШ

Ближе всех к истории, как отметил командир поискового отряда «Ингрия» Евгений Ильин, поисковики.

– Идет война – война за память, – пояснил Ильин. – К сожалению, историческая память стала коротка, усилиями государства в 90-е годы, когда с историей начали творить настоящую вакханалию: ощущаю этот провал, беседуя со студентами. Восстановить нормальный процесс и взять реванш поможет образование.

В 2001-ом Россия, чуть-чуть не дойдя до точки невозврата, взяла курс на патриотическое воспитание. Теперь задача государства – в том числе поисковиков – сохранить историческую правду и раскрыть новые факты отечественной истории.

– Сегодня подписали со Следственным комитетом соглашение о взаимодействии по мызе Васильковичи, где действовала зондеркоманда, – отметил поисковик. – А ведь такие мызы были повсеместно... Половина потерь в Великую Отечественную войну – мирное население, и мы только начинаем изучать эту страницу истории.

Ильин напомнил, что из 783 немецких дивизий союзники СССР разгромили лишь 190: остальные сосредоточились на советско-германском фронте. И скрывать этот факт, по мнению специалиста, нет никакого смысла.

– Уроки из кошмара нацизма, к великому сожалению, не вынесены: мы в ситуации борьбы, – отметил Гронский. – Чтобы победить, нужно быть сильными духом, помнить свои корни и единым фронтом выступать против всех инсинуаций.

ДОБРО С КУЛАКАМИ

Отдельно на круглом столе подняли тему партии и Сталина. По мнению Ильина, «выбрасывать Сталина из истории Победы несерьезно». Аналогичного мнения придерживается и исторический блогер Егор Яковлев: он считает, что говорить о войне и Победе без Сталина – все равно, что говорить об Отечественной войне 1812 года без Кутузова.

– Очень важна для воспитания поколения научная работа: это стереотип, что про Великую Отечественную мы знаем уже все, – продолжил Яковлев. – Кроме Нюрнбергского процесса, было еще 12 дополнительных, документы которых мы начинаем изучать только сейчас. Речь идет, например, о планах по депопуляции советского народа – быстрых, простых и дешевых методах с помощью радиации, кислот и препаратов лишить наших предков возможности иметь потомство. Лучший способ опровержения черных мифов – публикация документов.

Рассуждения о том, нужно ли было сдать Ленинград, призывы поставить памятники «белому» генералу Краснову, который в годы Второй мировой служил в гитлеровской армии, и попытки повесить в Петербурге мемориальную доску Маннергейму – все это, по словам Яковлева, симптом отсутствия у нас четкого нарратива

– Поправки – это, конечно, хорошо, но изменится ли остальное законодательство? – рассуждает Яковлев. – Сейчас в Уголовном кодексе под реабилитацией нацизма подразумевается только реабилитацию осужденных на Нюрнбергском процессе. Но ведь есть еще те же Краснов, Власов, Бандера. Остальное законодательство нужно тоже приводить в порядок.

О войне на медиа-фронте рассказал блогер Николай Камнев.

– Она направлена на то, чтобы умалить подвиг народа: мол, выбора не было, вот и победили, – рассказал блогер. – Люди, не знающие историю, складывают впечатление о ней по недостоверным фильмам. Много лет в сети создавали иллюзию, что Сибирь хочет отделиться, что Дальний Восток страдает. Но в реальности всего этого нет и не было.

Преимуществом России в информационной войне Камнев называет «недостаточную распространенность английского языка». Отчасти поэтому дорогие и серьезные западные кампании не имеют ожидаемого эффекта: «организовать кампанию против нас, не будучи русским, невозможно, это сразу выглядит как комикс или китч».

– Идет информационная война. Серьезная, изощренная, умная, – подытожил Гронский. – Пришло время запретов. Добро должно быть с кулаками. Надо защищать юные умы от воздействия.

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