Почему отменили гол в ворота "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" 26 июня 2020

Со счетом 2:1 закончился матч 24 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Крыльями советов» 26 июня 2020. Победу одержала петербургская команда. Но результат по ходу игры оказался абсолютно непредсказуем. Матч между лидером и аутсайдером чемпионата «подарил» зрителям два пенальти в ворота самарцев и три гола. Причем, два из них не засчитали после просмотра VAR.

Сначала точным ударом в ворота самарского голкипера на первых секундах второго тайма отметился Малком. К тому моменту хозяева поля уступали гостям 0:1. Но тут же ассистенты главного арбитра, работающие с VAR, указали на положение «вне игры» у Артема Дзюбы; взятие ворот было отменено.

Это было логично и очевидно. Но больше всего вопросов у болельщиков вызвал гол на 79-й минуте в ворота сине-бело-голубых. К этому моменту хозяева уже вели со счетом 2:1. Разбираемся, почему отменили гол в ворота "Зенита".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/787353" frameborder="0"></iframe> Видео отмененного гола Зенита в матче с Крыльями Советов.

Совершенно неожиданно Деян Радонич вышел один на один с Луневым и спокойно положил мяч в сетку ворот. Казалось бы, самарцы отыгрались и ведут хотя бы к ничьей, но уже через пару минут, после консультаций с видеоарбитром судья Павел Кукуян отменил взятие ворот. Цифры на табло остались прежними 2:1 в пользу зенитовцев.

Сомнения у судьи вызвала игра фуболиста «Крыльев Советов» Максима Глушенкова. Со стороны казалось, что мяч от его лица угодил в плечо. По факту мяч отскочил от головы в область руки между плечом и локтем. Арбитр счел это нарушением.