Мультипликатор, претендовавший на «Оскар»: «Я никогда не любил советскую мультипликацию»

В начале июня состоялась онлайн-церемония награждения участников 60-го Краковского кинофестиваля. Петербургский режиссер анимационного кино Константин Бронзит стал призером, он получил «Серебряного дракона» за фильм «Он не может жить без космоса». Буквально через две недели его признали лучшей анимационной короткометражкой кинофестиваля в Уэске. Зимой эта же картина попала в шорт-лист американской киноакадемии «Оскар», жаль в список номинантов не прошла, но мы же знаем, что она лучшая. В эфире радио «Комсомольская правда»-Петербург на 92,0 FM Константин Бронзит рассказал о последних новостях.

ПРО КРИТИКУ

- Я закрыл для себя космическую тему фильмом «Он не может жить без космоса». В истории мультипликации не было такого, чтобы делали тематически связанные общей идеологией картины и при этом совершенно разные. В изобразительном искусстве такое встречается сплошь и рядом. Приятно слышать от критиков, людей, чье мнение уважаю в этой области, что этот фильм – моя лучшая работа. Мне тоже кажется, что это самая сильная работа, которую я когда-либо делал. Мне профессионально интересно наблюдать за тем, как смотрят мою работу. Ведь какие-то реакции в определенных местах я заложил. Если в эти моменты в зале ничего не происходит, то что-то не то с аудиторией или вообще с фильмом. Бывает, что народ реагирует там, где ты не предполагал. Это очень любопытно.

Константин Бронзит получил «Серебряного дракона» за фильм «Он не может жить без космоса». ФОТО: Кадр из мультфильма

ПРО КИНОПРЕМИИ

Вообще, кинопремии мотивируют. Дают ощущение, что ты сделал что-то важное и значительное. То, что замечено профессиональным сообществом, коллегами. Один мудрей тонко сказал: «К наградам можно относиться как угодно, главное, чтобы они были». И чтобы не мешали в дальнейшей работе. Мне не мешают. Я уверен, что личное отношение и режиссерский взгляд к авторскому материалу через годы не меняется. Есть очевидное и профессиональное ощущение, что ты сделал. Все несовершенства, которые есть в любой работе, ты видишь сразу или спустя какое-то время. И через 20-30 лет это не меняется. Несколько лет назад я занимался озвучиванием персонажей в мультфильмах «Алеша Попович…», «Про Федота-стрельца» и многих других работ студии «Мельница», но вообще это не моя основная профессия. У меня по этому поводу нет амбиций. Случится еще раз – пожалуйста. Нет, так нет. Прекрасно проживу и без этого. Знаю, что ряд моих коллег и в Голливуде, и на Pixar, этим занимаются. Там мультипликатор обязан делать это по умолчанию. Желательно, чтобы еще умел рисовать.

ПРО «НУ, ПОГОДИ!»

Бум мультсериалов начался 80 лет назад с «Микки Мауса» и «Том и Джерри». Мы как всегда с этим опаздываем. «Ну, погоди»: 20 серий сняли за 20 лет. Ни одна западная компания не могла себе позволить такую роскошь. У нас ажиотаж начался на рубеже тысячелетий. Когда в стране научились делать качественно и быстро. Сегодня нашим юным зрители есть что посмотреть: «Лунтик», «Смешарики», «Маша и Медведь» - все наше, родное. А к возрождению «Ну, погоди!» отношусь скорее отрицательно. Никогда не любил советскую мультипликацию и не был фанатиком этого сериала. По мне это не нужно. Продюсерам необходимо искать новые свежие истории, идеи и персонажей.

Эта же картина претендовала на «Оскар». ФОТО: Кадр из мультфильма

ПРО ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Сейчас «трендово» добавлять толерантных героев. К примеру, студия Pixar недавно выпустила первый мультфильм, в котором главный герой – нетрадиционной ориентации. У меня ощущение, что мир сошел с ума. Это специальное педалирование той темы, которая как раз может существовать и без этого. Но как только мы начинаем ее выпячивать, тут начинаются проблемы: она может вызвать негативную реакцию. Воспитательная функция у искусства сейчас сводится к нулю. Воспитывают родители, среда, общество, друзья, школа. Вообще, я понятия не имею, какое будущее у мультипликации. Каким будет таким и будет!