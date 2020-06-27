2020-06-27T12:41:22+03:00
Общество

Письмо Иосифа Бродского продали с аукциона за два миллиона рублей

Послание было адресовано подруге поэта
Петр КИБЕР
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Письмо Иосифа Бродского подруге продали за 2,2 миллиона рублей. Фото: vnikitskom.ruПисьмо Иосифа Бродского подруге продали за 2,2 миллиона рублей. Фото: vnikitskom.ru
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За два с лишним миллиона рублей было продано письмо Иосифа Бродского, адресованное одной из его подруг. Торги, прошедшие в одном из московских аукционных домов, завершились превышением начальной цены почти в три раза.

- Хитом торгов стал уход рукописного письма Иосифа Бродского, адресованного Т. Румянцевой, которое поэт написал в 1967 году. Лот был реализован за внушительную сумму 2,2 миллиона рублей, стартовав с отметки 800 тысяч, - сообщается на сайте аукционного дома «В Никитском».

Само письмо представляет собой сонет – стихотворное послание приятельнице Бродского Татьяне Румянцевой. Кроме машинописного текста, на листке есть рисунки самого поэта и подруги, сделанные его рукой.

Имя покупателя письма Иосифа Бродского, как часто происходит на подобных аукционах, не называется.

Напомним, что в Петербурге, на Литейном проспекте, действует музей поэта «Полторы комнаты». Участвовали ли его представители в торгах, неизвестно.

Зато во время ремонта, который идет в музее, под паркетом, были найдены «сокровища» времен пребывания тут поэта.

- В комнате Бродского найден клад. Именно так наш мастер по паркетам Сергей назвал монету - копейку 1972 года, в котором поэт покинул этот дом. Брошена Иосифом Бродским, чтобы когда-нибудь вернуться домой? Вряд ли, конечно. В любом случае, не помогло, - пишут музейщики на странице «Полутора комнат» в Инстаграме.

Кроме монетки при ремонты были найдены: три пуговицы; моток проволоки; обрывки газет, в том числе дореволюционных; две папиросы; кусочек бижутерии; горсть косточек; ремешок неизвестно от чего; кусок картона, напоминающий башмак плоской бумажной куклы.

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В квартире Иосифа Бродского нашли "клад"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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