Успеть за 15 минут: Как припарковаться в центре Санкт-Петербурга не попасть на штраф

Раньше тарифы на платных парковках в Центральном районе Петербурга вполне можно было назвать тарифами Шредингера: вроде как за занятое место раскошелиться надо, но если этого не сделать, никаких последствий не наступит - контролировать некому. Однако с марта все изменилось - нарушителей начали отслеживать и наказывать. Теперь все те, кто хотел сэкономить и зажал 60 рублей за час парковки, заплатят штраф 3 тысячи. И таких штрафов петербуржцы уже накопили на 100 миллионов рублей. Корреспонденты «Комсомолки» прогулялись по улицам и оценили «парковочную» обстановку.

КАКОЙ НОМЕР?

Когда жадность берет верх над необходимостью выполнять правила, в дело вступает старая добрая смекалка. Есть в Центральном районе такая улочка - Чехова. Она небольшая, тихая, малозаметная, и на ней можно парковаться. Правда, за деньги. Днем в будние дни здесь заняты далеко не все парковочные места. Мы насчитали всего около тридцати машин. Из них шестнадцать автовладельцев предусмотрительно скрутили номера, а еще один, видимо, не нашедший в багажнике отвертку, просто прикрыл цифры бумажкой.

- На то, чтобы оплатить парковку, у вас есть пятнадцать минут. Если не укладываетесь, лучше уехать и найти другое место, потому что мимо ездят машины, которые фотографируют номера, а это значит, что вам обязательно придет штраф, - поясняют в Городском центре управления парковками.

С начала года жители Северной столицы задолжали за неоплату стоянки 100 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как отмечает исполняющий обязанности директора центра Дмитрий Ваньчков, в большинстве своем петербуржцы - люди сознательные и не идут на хитрости ради наживы. Говорит, даже когда за неоплату парковки никак не наказывали, все равно находились те, кто честно рассчитывался за занятое место, хотя это порой не так-то просто.

У СОСЕДЕЙ ПО-ДРУГОМУ

- Да что ж такое-то! - доносится возглас мужчины, который, закрыв руками экран паркомата от солнца, пытается ввести нужные цифры. Картина для Петербурга необычная - редко кого можно застать за этим занятием. Многие предпочитают оплачивать стоянку по СМС, через приложение или на сайте.

- Да мы не местные, из Москвы приехали на два дня отдохнуть. Приложение я вроде поставил, но оно код не присылает, - делится Виктор. - Поэтому вот - единственный способ. Минуты две возился. У нас в Москве тоже такая система есть, но она уже давно работает, и все намного проще. И паркоматов нет почти - все через Интернет платят или по СМС. Кстати, у нас на каждом углу висят номера, на которые надо это сообщение отправлять. Здесь же ничего этого нет.

Некоторые автовладельцы хитрят и скручивают номера.Фото: Олег ЗОЛОТО

Если оплата через онлайн-сервисы и СМС позволяет быстро продлить либо остановить время стоянки, то с паркоматами есть подвох. Если вы, к примеру, заплатили за три часа, а уехать решили через два, деньги вы уже не вернете. А если, наоборот, стоять приходится дольше, нужно стремглав лететь к паркомату и доплачивать. Иначе штраф.

Такие недоработки встречаются из-за того, что в Северной столице проект с платными парковками пилотный. Запустили его в 2015 году. Парковки располагаются на 27 улицах в Центральном районе. Всего имеется 2799 мест, на которых с 20.00 до 08.00 можно стоять бесплатно.

- По опыту крупных городов России и зарубежья такие парковки необходимы в центре и довольно популярны у людей, - поясняет Дмитрий Ваньчков. - Я считаю, все парковки в Центральном районе должны быть платными, потому что так мы повлияем на трафик, и общественный транспорт будет ходить быстрее. А это одна из наших задач.

КАЗНА ПОЛНИТСЯ

О том, что на данный момент с платными парковками в Петербурге не все идеально, городские власти знают. А потому, пока система не начнет работать бесперебойно и филигранно, расширять количество таких стоянок не будут. Но если когда-нибудь это произойдет, бюджет города неплохо пополнится.

С начала года петербуржцы заплатили за парковку в общей сложности почти 17 миллионов рублей. Правда, сумма оплаченных штрафов еще выше - чуть больше 19 миллионов.

Мы встретили единственного человека, который пытается ввести нужные цифры на клавиатуре паркомата.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Как заплатить в паркомате

- Выбрать команду «Оплата парковки», нажать «1».

- Указать номер парковочной зоны.

- Ввести госномер автомобиля с указанием региона.

- Ввести длительность парковки.

- Выбрать категорию транспортного средства.

- Оплатить банковской картой.

А ЧТО ЕЩЕ?

У петербуржцев есть возможность оформить парковочное разрешение на три года. Стоить это будет 1800 рублей. Правда, такая услуга доступна тем, кто является собственником жилья на территории зоны платной парковки, либо тем, кто в этом жилье прописан. На каждую квартиру по два разрешения. Если квартира коммунальная, по одному на каждую квитанцию о квартплате.

Оплачивать разрешение нужно каждый год, а каждые три года переоформлять. Сделать это можно на портале госуслуг Санкт-Петербурга. Сейчас действует более двух тысяч парковочных разрешений.