Загадочный полицейский из США с татуировкой «Россия»: что о нем известно

Фотография полисмена с татуировкой «Россия» на руке, облетела все американские СМИ во время протестов движения BLM (Черные жизни имеют значение). Стража порядка тут же прозвали наполовину в шутку, наполовину всерьез (горячих голов в США хватает), «русским агентом». Однако правда оказалось куда прозаичнее – парень женат на русской девушке. «Комсомолка» собрала все, что известно о загадочном американском копе.

- Личность удалось раскрыть при помощи пользователей соцсетей. Полицейским с необычной татуировкой оказался житель Хьюстона (штат Техас) Майкл Аскью, женатый на россиянке из Хабаровска, - пишет «КП».

Русская жена техасского копа. Фото: facebook.com/michael.askew.169

Кстати, чуть выше слова «Россия», на руке сурового техасца красуется и тату «Хабаровск» - в честь родины любимой жены. Известно, что с Анастасией – так зовут супругу – Майкл знаком около десяти лет. Их свадьба состоялась в США в декабре 2011 года. На торжестве торт был украшен плакатом с надписью русскими буквами «Настя и Миша форевэ тугез» - навсегда вместе. Сам Майкл, ранее служивший механиком в армии США, стал полицейским после окончания академии в 2018 году.

"Фороевэ тугез" - вместе навсегда. Фото: facebook.com/michael.askew.169

Его русская жена некоторое время занималась в Техасе продажей автомобилей, если судить по ее соцсетям. А сейчас много времени уделяет маленькой дочке. Девочка родилась у пары в прошлом году.

Анастасия занимается продажей авто и мотоциклов. Фото: facebook.com/anastasia.askewmelnikova

Кроме родителей, в малышке души не чают папа и мама Майкла, которые в разводе и живут отдельно, а также бабушка и братья хьюстонского копа.

- Моя прекрасная внучка, - написал под фото малышки отец Майкла Аскью, тоже Майк.

Отец Майкла души не чает во внучке. Фото: facebook.com/mike.askew.10

Напомним, что известность к самому Майклу пришла из-за протестов в США, возникших после смерти задержанного полицейскими Джорджа Флойда. Он скончался от удушающего приема. После этого по всей стране начались беспорядки, а полицию срочно вывели на улицы. Там-то случайный репортер и снял стража порядка с загадочной татуировкой «Россия» на руке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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