2020-06-27T22:20:48+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 июня 2020 года: еще 57 умерших и больше 200 заболевших

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 28 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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Петербург продолжает держать второе место по количеству смертей от коронавируса.Петербург продолжает держать второе место по количеству смертей от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург продолжает держать печальное второе место по общему количеству смертей из-за коронавирусной инфекции. Это подтверждают и свежие данные из федерального Оперштаба. «Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 июня 2020 года.

- В Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждены 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 23 518 человек, - сообщили в Оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 28 июня 2020 года. Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 28 июня 2020 года. Фото: Яндекс

Из этого числа выздоровели 16 211 пациентов. Динамика по отношению к заболевшим явно положительная. Только за последние сутки из стационаров или с амбулаторного лечения выписали 716 человек. На больничном остаются 6242 горожанина.

Однако статистика смертельных исходов выглядит не так оптимистично. Сейчас Петербург прочно занимает второе место в России после Москвы по гибели пациентов от коронавируса. За минувшие сутки комиссия по летальным исходам, а также лечащие врачи подтвердили смерть еще 57 петербуржцев. Общее число умерших составило уже 1065 человек.

В Ленинградской области за минувшие 24 часа заболел еще 51 человек, а выздоровели 18. Под присмотром врачей в активной фазе болезни остаются 100 пациентов. Число смертельных случаев увеличилось на один и достигло 28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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