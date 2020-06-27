2020-06-27T20:22:20+03:00
Общество

В Петербурге спустили на воду первую отечественную «водную Теслу»

Электросуда смогут пройти без подзарядки 10 часов, а корпуса для них будут печатать на 3D-принтере
Анна ПОСЛЯНОВА
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Первые чудо-машины доставят пассажиров от Эрмитажа в Петергоф уже в следующем годуПервые чудо-машины доставят пассажиров от Эрмитажа в Петергоф уже в следующем годуФото: Артем КИЛЬКИН
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Первое в новейшей истории России полностью электрическое пассажирское судно спустили на воду в Петербурге. Катамаран «Эковольт» не просто инновационный и удобный, но и совершенно безвредный для окружающей среды.

За создание «водной Теслы» по заветам «зеленых технологий» взялись в 2018 году. Проект получил название Emperium. На создание чудо-катамарана с нуля потребовалось полтора года.

На создание чудо-катамарана с нуля потребовалось полтора года Фото: Артем КИЛЬКИН

На создание чудо-катамарана с нуля потребовалось полтора годаФото: Артем КИЛЬКИН

– Делали для людей: чтобы было комфортно, чтобы не было вибрации, чтобы был слышен лишь шум города и волны, – рассказывает гендиректор научно-производственной компании «Морсвязьавтоматика» Адриан Правдин. – В процессе разработали и сертифицировали новые технологии и изобретения. Например, применили оборудование для ручной лазерной сварки и очистки поверхностей, которым можно очищать также памятники и фасады. Фактически Россия получила замкнутую технологию строительства электросудов и береговой инфраструктуры.

10 часов на одной «зарядке», две палубы, уютные сидения, прекрасный обзор, бар – даже кондиционеры на «Эковольте» не простые, а энергоэффективные.

Судно на 80 процентов создано из российских деталей и материалов Фото: Артем КИЛЬКИН

Судно на 80 процентов создано из российских деталей и материаловФото: Артем КИЛЬКИН

– Российская экономика ассоциируется с технологической отсталостью, – отмечает владелец компании-инвестора «Национальной резервной корпорации» Александр Лебедев. – Но на деле мы стали одними из первых: китайцы в конце прошлого года пустили первое электросудно по Янцзы, которое выглядит куда более ущербно; неплохой опыт есть у норвежцев, а «Тесла» не сделал пока ничего.

Судно на 80 процентов создано из российских деталей и материалов: отступить от импортозамещения пришлось в отделке. Батарею для «Эковольта», рассчитанную на семь лет службы, разработал «Лиотех», входящий в группу «Роснано». Пока она чуть дороже, чем китайские и южно-корейские аналоги, но вскоре ее удешевят и сделают компактнее. Заряжать электросуда будут мощные береговые станции.

Даже кондиционеры на «Эковольте» не простые, а энергоэффективные Фото: Артем КИЛЬКИН

Даже кондиционеры на «Эковольте» не простые, а энергоэффективныеФото: Артем КИЛЬКИН

– Суда типов, которые планируют производить, удовлетворят весь спрос на перевозки на дальних расстояниях и по рекам-каналам, – добавляет председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков. – Уверен, наши частные перевозчики быстро поймут преимущества «Эковольта» и станут его приобретать.

Причина резонная: стоимость катамарана сравнима с привычным дизельным метеором, а эксплуатация и вовсе в 6-12 раз дешевле. Очевидно, в будущем это отразится и на стоимости водных прогулок.

Стоимость катамарана сравнима с привычным дизельным метеором, а эксплуатация в 6-12 раз дешевле Фото: Артем КИЛЬКИН

Стоимость катамарана сравнима с привычным дизельным метеором, а эксплуатация в 6-12 раз дешевлеФото: Артем КИЛЬКИН

Первая «водная Тесла» доставит пассажиров от Эрмитажа в Петергоф следующим летом. На маршрут выйдет усовершенствованный «Экокрузер», рассчитанный на 120 пассажиров, речные и морские условия и скорость до 23 узлов.

– Планируем приобрести 15-20 судов разного типа, – отмечает председатель совета директоров судоходной компании «ВодоходЪ» Виктор Олерский.

На поток «Эковольты», «Экокрузеры» и «Ситивольты», рассчитанные на внутригородские перевозки и 80 пассажиров, поставят на новой верфи под Петербургом. Она сможет выпускать до 25 судов в год.

Чтобы управиться с инновационным судном, достаточно экипажа из двух человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы управиться с инновационным судном, достаточно экипажа из двух человекФото: Артем КИЛЬКИН

– Уже заложили уникальный 3D-принтер размерами 300 на 14 метров, который позволит печатать корпуса судов целиком, – говорит Адриан Правдин. – Будущие суда серии будут иметь большую скорость и паруса из солнечных батарей.

В планах – морское электросудно, которое представят к весне 2021 года, и электрический автомобильно-пассажирский паром.

На поток «Эковольты», «Экокрузеры» и «Ситивольты» поставят на новой верфи под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН

На поток «Эковольты», «Экокрузеры» и «Ситивольты» поставят на новой верфи под ПетербургомФото: Артем КИЛЬКИН

– Это не развлекалка для туристов: работа по обновлению пассажирского флота идет по всей России, и мы готовы применять меры господдержки, – заверяет директор департамента судостроения и морской техники Министерства промышленности и торговли России Борис Кабаков. – В первую очередь, такие электросуда могут появиться в Ярославле, Самаре и Нижнем Новгороде.

ТТХ:

Пассажировместимость – 60 (до 86) чел.

Экипаж – 2 чел.

Дальность хода – до 10 ч (до 140 км).

Скорость – до 7,5 уз (14.,5 км /ч).

Время полной зарядки батареи – 60 мин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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